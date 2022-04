No último sábado de abril, a 30, a iniciativa “Faça Refresh” dos centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos, propõe mais um Mercado de Trocas e a terceira edição do Influencers’ Market, com a participação das it girls Vanessa Alfaro, Carol Curry, Bárbara Marques, Beatriz Palma e Marta Flores, respetivamente.

Em Matosinhos, terá ainda lugar o workshop “Tendências de primavera/verão by Carol Curry”.

créditos: MAR Shopping

Recorde-se que, ao longo do mês, os visitantes dos centros MAR Shopping puderam contar com Refresh Hubs – espaços com muitas dicas para um refresh –, que muitos dos centros comerciais da Ingka Centres acolheram esta primavera no âmbito da iniciativa conjunta “Renew and Improve”.

No dia 30 de abril, regressa ao MAR Shopping Matosinhos o Influencers’ Market. Depois de uma última edição dedicada aos Saldos, o terceiro Influencers’ Market, que terá lugar no Atrium, entre as 10h00 e as 18h00, visa dar a conhecer as peças de primavera de Vanessa Alfaro (244 K seguidores), Carol Curry (130 K seguidores), Bárbara Marques (66,2 K seguidores), Beatriz Palma (37,7 K seguidores) e Marta Flores (76,1 K seguidores), que as visitantes poderão adquirir, dando- lhes uma segunda vida.

Beatriz Palma e Vanessa Alfaro créditos: MAR Shopping

Ainda no sábado, às 15h00, a cantora e instagramer Carol Curry orientará um workshop sobre tendências de moda desta nova estação.