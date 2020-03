Sob o lema "As melhores pequenas residências familiares", a equipa editorial da revista alemã HÄUSER procurou e encontrou propriedades residenciais com excelente design, com menos de 150 metros quadrados de aérea útil.

As propriedades vencedoras do HÄUSER AWARD 2020 demonstram como, com a ajuda de um planeamento inteligente, plantas bem organizadas e soluções que economizam espaço, é possível obter maior conforto e qualidade de vida em menos espaço.

As propriedades vencedoras estão localizadas em Londres (Inglaterra), Colónia (Alemanha), Tuttlingen-Möhringen (Estugarda) e Ilha Zelândia, no norte da Dinamarca. O júri concedeu prémios em dinheiro no total de 17.000 euros.

Conheça aqui as casas vencedoras:

O primeiro prémio no valor de 7.000 euros foi para a empresa 31/44 Architects pelo "No. 49" em Lewisham, um subúrbio de Londres. O arquiteto londrino Stephen Davies criou uma casa notável com 105 metros quadrados de área útil, três pátios paisagísticos e um engenhoso arranjo de quartos. O júri conclui que "numerosos detalhes bem concebidos e relação entre espaços, juntamente com zonas inteligentemente usadas, transformaram uma pequena casa com quintal num grande projeto".

O segundo prémio, no valor de 5.000 euros, foi para o arquiteto Wolfgang Zeh, que construiu uma moradia imaginativa num terreno remanescente medindo apenas três metros de largura. A casa, com o nome "Baulücke", é um excelente exemplo de quão espaçosa e urbana uma pequena propriedade pode parecer. Situado no meio de uma fileira de casas na cidade de Colónia, possui 80 metros quadrados de área útil distribuídos por seis níveis, além de um porão e terraço. "A casa demonstra o que é possível fazer se formos empreendedores o suficiente", diz o júri.

O terceiro prémio (3.000 euros) foi para o escritório de arquitetura Yonder, pela "Haus D" em Tuttlingen-Möhringen, perto de Estugarda. Com a sua fachada têxtil escura e níveis escalonados, esta pequena propriedade residencial com 117 metros quadrados de área útil causa grande impacto.