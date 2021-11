A Etikway é uma loja de moda e cosmética assumidamente sustentável. Fundada por Lucie Gomes para ser o marketplace de referência para produtos sustentáveis, inaugurou uma loja física no bairro do Príncipe Real, procurando proporcionar uma experiência de compra de slow fashion e cosméticos naturais com um compromisso ético.

A marca assume-se “empenhada em reunir as melhores marcas de designers sustentáveis, trabalhando para reduzir a pegada ecológica do setor da moda”. Na nova loja de EmbaiXada, com peças para homem, mulher e criança, encontramos vesturário, sapatos e outros acessórios, assim como produtos de cosmética e outras coleções especiais.

créditos: EmbaiXada

A Slow Soaps chega à EmbaiXada para renovar a oferta de produtos artesanais e naturais ligados à cosmética. Igualmente com uma política sustentável assumida, à semelhança da Etikway, na Slow Soaps o cliente encontra sabonetes, shampôs e condicionadores, acessórios de banho e velas aromáticas totalmente produzidas em Portugal e 100% naturais.

Já a Casa Cabana, é a nova oferta de restauração da EmbaiXada. Neste novo espaço, situado nas traseiras do edifício, entrando pela Calçada da Patriarcal nº 40 (entrada do estacionamento), o cliente pode provar sabores de Portugal ao Médio Oriente, acompanhados de cocktails especialmente curados, vinhos naturais ou uma gama diferente de cerveja. O restaurante está aberto de terça a quinta, das 17h30 às 23h, sextas e sábados das 17h30 às 01h00 e domingos das 11h00 às 16h00 para brunch.

A EmbaiXada é uma galeria conceptual em pleno centro de Lisboa, contando com inúmeras marcas das mais diversas áreas de negócio.