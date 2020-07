A Apúlia, no concelho de Esposende, é o destino balnear favorito das famílias portuguesas, a avaliar pelos resultados de uma votação online promovida pela Vrbo, plataforma especialista em arrendamentos de férias para famílias, com 68% dos votos. Em segundo lugar, surge a Praia da Rocha, nos arredores de Portimão, no Algarve, com 11%. A terceira posição é ocupada por Albufeira, localizada a 41,1 quilómetros, no barlavento algarvio, apontada por 10% dos utilizadores nacionais da Vrbo.

No que se refere aos destinos citadinos, Guimarães, no norte do país, conseguiu a maioria dos votos, 52%, seguida de Braga, com 23%. Em terceiro lugar, surge Viana do Castelo, mencionada por 18%. No ranking dos destinos campestres, a região de Portalegre, no Alentejo, conquistou 46% dos votos. O Parque Nacional da Peneda-Gerês, no norte de Portugal, surge em segundo lugar com 20% das preferências. Gouveia, no distrito da Guarda, ocupa a terceira posição com 15% dos votos contabilizados.

"O objetivo do projeto, que pretende tornar-se anual, é apresentar o reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pelos municípios portugueses para receber as famílias e garantir que têm umas férias memoráveis", justificam os promotores da iniciativa em comunicado de imprensa. Entre os destinos que se destacaram figuram ainda Aveiro, Sintra, Évora, Porto Covo, Altura, Costa da Caparica, Castelo Branco, Ponte de Lima e Monchique, ainda que com menor expressão nas preferências.