Guess lança linha de tapetes peludos, coloridos e quentinhos para os seus amigos de quatro patas

C0nsciente de que os nossos amigos de quatro patas merecem todo o conforto e mais algum dentro de quatro paredes, a Guess preparou um lançamento muito especial: uma linha de tapetes premium para cães e gatos.

Mas estes não são uns tapetes quaisquer, uma vez que foram criados em colaboração com a Le Tapis Rouge Paris, especializada na produção de acessórios de luxo, vegan e em pele de coelho sintética para animais com o selo da PETA. "Os nossos clientes querem mimar os seus animais de estimação e esta nova colaboração com Le Tapis Rouge é a forma perfeita de adicionar alguma diversão e cor à vida do seu animal, de uma forma sustentável", afirma Paul Marciano - Diretor Criativo da GUESS, Inc, em comunicado sobre este lançamento que vem complementar a sua linha de Home and Lifestyle.

Assim, a marca norte-americana apostou num modelo de dupla face onde privilegiou a utilização de materiais macios, impermeáveis e sustentáveis de forma a criar um produto que consegue aliar estética e conforto. "As luxuosas peles artificiais e pelos da Ecopel, fabricados a partir de fibras recicladas ou cânhamo, e a pele de base biológica KOBA(r), que contém ingredientes à base de milho, tornam-nos líderes em fabrico de materiais biológicos e de impacto reduzido.", pode ler-se em comunicado.

Esta novidade está disponível em oito cores diferentes (amarelo, laranja, azul celeste, azul índigo, rosa fúcsia, borgonha, verde e vermelho) e num tamanho único (100 x 65 cm). Uma vez que todos os detalhes contam, os tapetes contam com uma pega em pele de forma a facilitar o seu transporte e arrumação e vêm dentro de uma caixa na cor da marca, o vermelho.

A coleção (PVP: 120€) já está disponível em lojas GUESS selecionadas e online,