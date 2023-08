Para quem visita a zona dos Salgados, uma das unidades hoteleiras mais conhecidas é o VidaMar Algarve. O hotel cinco estrelas está localizado mesmo em frente à praia dos Salgados, com ligação direta ao passadiço, e é um dos refúgios mais procurados no verão, sobretudos pelas famílias portuguesas. Apesar de ser uma marca criada apenas em 2013, a verdade é que o VidaMar tem conseguido consolidar-se, com uma oferta consistente ano após ano.

créditos: Divulgação

Isso pode dever-se à sua localização - está a apenas 10 minutos de carro de Albufeira - , ou ao facto de ter acesso direto à praia, que fica a pouco mais de 150 metros, que se traduz em três minutos a pé. Ou pela piscina de crianças, que tem água aquecida ao longo do dia, no período de época alta, como pudemos comprovar, o que garante mergulhos mesmo nos dias em que o sol não esteja tão cooperante. Ou mesmo pela variedade e qualidade do buffet, de pequeno-almoço e jantar, com uma grande oferta de pratos e opções por vezes diferentes daquilo encontramos normalmente.

Os 240 quartos, divididos em três tipologias, são espaçosos (a partir de 42 m2) e todos incluem uma ampla varanda.

créditos: divulgação

Apesar de ser uma escolha de muitas famílias, a verdade é que o VidaMar Algarve não é o paraíso apenas para elas. Uma vertente que o hotel tem apostado este ano são as férias apenas de adultos. Isso acontece com uma nova tipologia de quarto premium, os chamados quartos Club, todos com vista mar, com coffee station Nespresso, acesso ao circuito de spa, estacionamento incluído e uma piscina exclusiva.

créditos: Divulgação

Conhecido como MarClub, esta área distinta tem piscina aquecida, área para massagens, camas balinesas, espreguiçadeiras e o Tiki Bar, com serviço de bebidas e refeições ligeiras. Se não estiver alojado nos quartos Club, esta zona é de acesso pago, com um consumo mínimo.

Mas, se no verão, o Algarve é o destino preferido dos portugueses para fazer praia, o grande desafio dos hotéis passa por desenvolver programas para aqueles que procuram mais do que apenas praia e piscina.

A pensar nisso, a grande aposta da unidade hoteleira são os pacotes de atividades relacionados com yoga, cujas aulas avulsas e gratuitas já estão disponíveis para os hóspedes do hotel, e que tivemos oportunidade de experimentar.

Neste momento destacam-se quatro: o Yoga & Sea Experience (a partir de 108,50€ por pessoa), o Chi Kung & Sea Experience (a partir de 108,50€ por pessoa), Mashala & Sea Experience (a partir de 137,50€ por pessoa) e o Yoga & Radical Stuff (a partir de 156€ por pessoa) que vão estar disponíveis, para já, até 31 de outubro. Todos os pacotes são em regime meia-pensão, sem bebidas incluídas.

“Precisamos de diversificar a oferta ao longo do ano e acho que as pessoas se preocupam mais com o seu bem-estar, físico e mental, e com o exercício físico, daí a nossa aposta”, explica ao SAPO Lifestyle, Ana Isa, Assistente de Direção do VidaMar Algarve.

As aulas de yoga são dadas pela professora Rita Bernardo, com experiência na área há quase 20 anos. Além de evidenciar os benefícios do yoga, Rita aconselha quem esteja a começar que “experimente muito e com diferentes professores. Eu própria tive de fazer esse caminho”, evidenciando o facto de haver vários tipos de yoga, como o Hatha Yoga - o mais clássico - ou o Power Yoga - mais focado na troca rápida e dinâmica de movimentos.

Pacotes de Yoga (e não só) e experiências mais radiciais

Para quem quiser experimentar o programa Yoga & Sea Experience tem a opção de alojamento de três ou cinco noites, com oferta VIP no quarto à chegada, que inclui frutas e água. Além de uma sessão de 60 minutos de Hatha Yoga, há a possibilidade de experimentar Surf, Caiaque ou SUP.

Se pretender algo com alguma componente de adrenalina o VidaMar Algarve sugere o Yoga & Radical Stuff. Este pacote, com cinco noites de alojamento, tem também oferta VIP no quarto, à chegada. Durante a estadia, os hóspedes têm a possibilidade de participar em sessões de uma hora de Animal Flow, Power Yoga e Night Meditation & Yoga Nidra, modalidades praticadas no chão, apenas com o peso corporal. Além dessas experiências, os hóspedes podem ainda experimentar Surf ou Cliff Jumping para complementar.

Ao optar pelo pacote Mashala & Sea Experience tem incluído uma hora de Chi Kung (apenas às quintas-feiras), duas horas de Hatha Yoga e uma aula à escolha Surf, Caiaque ou SUP.

Numa vertente mais energética, o Chi Kung & Sea Experience inclui uma aula de Chi Kung em vez de yoga, assim como a possibilidade de experimentar uma aula de Surf, Caiaque ou SUP.

Estes pacotes estão disponíveis para hóspedes com idade superior a 18 anos. O fornecimento de equipamentos necessários está incluído, assim como o seguro para a realização das atividades. Também incluem os transfers que asseguram as deslocações necessárias durante a estadia, conforme as atividades escolhidas e o acesso ao circuito de spa do hotel.

Outros serviços do hotel

créditos: divulgação

Um dos espaços que vale a pena visitar é o spa do VidaMar Algarve, sobretudo se estamos em tempo de férias, em que procuramos sobretudo relaxamento. São muitas as opções, da simples massagem localizada de relaxamento (a partir de 50€, 25 minutos), ao tratamento de assinatura (95€, 50 minutos) e até tratamentos para pais e filhos, para crianças entre os seis e os 12 anos (a partir de 100€, 25 minutos).

O spa tem seis salas de massagem, com uma sala especialmente pensada para casais, com banheira de hidromassagem, e três salas de relaxamento.

O circuito de spa inclui o acesso à piscina interior, jacuzzi, sauna, banho turco, fonte de gelo e banho de água fria, em que as luzes baixas e a temperatura vão ajudar ao relaxamento e a libertar as tensões acumuladas.

Mensalmente, o VidaMar Algarve faz campanhas de descontos nas massagens. Por exemplo, até ao fim deste mês, a massagem assinatura tem um custo de 70€, em vez de 95€, ou o tratamento facial hidratante por 68€ (50 minutos), em vez dos habituais 90€. As promoções podem ser consultadas nos espaços comuns do hotel ou no próprio spa. A compra de qualquer tratamento inclui o circuito do spa, onde o uso de touca é obrigatório para utilização da piscina interior.

créditos: Divulgação

Além do restaurante buffet, o Sunset Restaurant & Bar é um dos mais frequentados pois é o que se encontra junto às piscinas, para refeições mais ligeiras, com entradas a partir de 3,50€, saladas a partir de 16€ ou sandes, que incluem batata frita, a partir de 15€. Para aqueles que prefiram uma refeição mais consistente há a opção “Grelha a Carvão”, com carne e peixe do dia, a preço de mercado.

Apesar de ser um bar de apoio às piscinas, pode finalizar a refeição com uma sobremesa (a partir de 3,50€), além de uma carta de cokctails (9,50€), mocktails (6,50€), milkshakes (6,50€) ou smoothies (6,50€).

créditos: Divulgação

Outro restaurante que se destaca é o italiano Primadonna, mais afastado da azáfama do hotel e com vista para as dunas e a praia. Este é também o único restaurante do VidaMar Algarve aberto ao público em geral e que funciona em formato take-away.

Das tradicionais pizzas (a partir de 11,50€), passando pelos pães de alho (a partir de 6€), num restaurante italiano não podem faltar as pastas (a partir de 13,50€) ou risotos (a partir de 14,50€).

Destaque para os dois pratos especiais: vazia maturada com risoto de trufas e molho de carnes (26€) e Bife de vitela e parmigiano, um bife panado e gratinado com molho de tomate e mozarella e servido com esparguete salteado com alho (26€).

O SAPO Lifestyle esteve no VidaMar Algarve a convite do hotel.