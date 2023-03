"Gestão de conflitos e emoções" é o tema da próxima masterclass que irá decorrer no Museu das Comunicações durante o mês de abril.

Consciente de que o equilíbro e o controlo das nossas emoções e energia são ferramentas chave para gerirmos os diferentes aspetos da nossa vida e atingirmos os nossos objetivos, Cristina Moura Rebelo, oradora nas áreas de Liderança, Práticas Ágeis e Eficiência Pessoal, vai realizar uma masterclass dedicada a este tema.

Fornecer informação prática que permita identificar e diagnosticar conflitos, auxiliar na compreensão das várias formas de resolver conflitos e etapas a seguir ou promover técnicas de autoconhecimento e de gestão eficaz das emoções são alguns dos tópicos a serem abordados nesta sessão de duas horas.

A masterclass - que conta com lugares limitados - vai realizar-se no dia 15 de abril entre as 15:00 e as 17:00.

Todos os interessados podem fazer a sua incrição aqui.