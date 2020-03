A 19 de março comemora-se o Dia do Pai. À boleia da celebração a Waynabox está a oferecer uma viagem ao pai e filho/a que publiquem no Instagram da marca a fotografia mais criativa juntos.

“Seja o teu pai radical por natureza ou ache que já não tem idade para aventuras, desafia-o e vai dar uma volta com ele” é o convite que a Waynabox faz aos seus seguidores. O destino é surpresa, mas algumas das possibilidades incluem a Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Suíça e Grécia. “Havendo um destino para o qual o vencedor não queira viajar, a Waynabox permite descartá-lo quando estiver a marcar a viagem”, informa a marca.

“A Waynabox está sensível ao facto de o novo coronavírus estar a dificultar as viagens. Desta forma, permite a alteração das datas de viagem nas seguintes condições: os voos sejam cancelados devido ao COVID-19; as principais atrações turísticas (cinco monumentos, museus ou sítios de interesse mais visitados) do destino se encontrem fechadas por causa do vírus”, informa a marca.

O prémio será entregue em formato voucher digital no valor de 400 euros e deverá ser usado no prazo de um ano.

Para participarem, os utilizadores devem encontrar a publicação do concurso no Instagram da Waynabox. O vencedor é anunciado no dia 17 de março na mesma rede social.

Para os que não ganharem, a Waynabox "terá descontos nas suas viagens nos dias 18 e 19 de março". Isto de acordo com informação disponibilizada pela marca.

Mais informações sobre o assunto envie mail.