15 museus para visitar online em Portugal e no mundo

Exposições

Ficar em casa não implica deixar de absorver a cultura e a arte que existem espalhadas pelo País e pelo mundo. Eis algumas sugestões para poder (continuar) a explorar os museus nacionais e internacionais.

Dona maria II leva o teatro à sua casa

Teatro

Hoje assinala-se o Dia Mundial do Teatro. Para celebrar o D. Maria II leva até à sua sala virtual o espetáculo “Sopro”, às 21h e amanhã, dia 28 à mesma hora, “Frei Luís de Sousa”.

Hora do Planeta está a chegar

Evento

A Hora do Planeta apela a que celebridades, cidadãos, ambientalistas e membros do governo se unam e mostrem o seu apoio online à Natureza e às pessoas, vai chegar a Portugal, este sábado, dia 28. Junte-se a este evento de compromisso com o planeta. Saiba como.

Filmes e filminhos online

Cinema

Nestes tempos de isolamento social, nada o impede de assistir a fantásticos filmes, no conforto do seu lar. Nesse sentido, a Zero em Comportamento disponibiliza links para que o público possa ver os seus filmes e as sessões de filminhos.

Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia!

Hora do Conto

As Bibliotecas Municipais de Lisboa estão a promover, de segunda a sábado, às 11h, uma hora de leitura para as crianças online através do Facebook, contada pelas mediadoras de leitura da Rede BLX, baseando-se na sua experiência enquanto leitoras e contadoras.