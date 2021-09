A propósito do Dia Mundial dos Correios e no âmbito das comemorações dos 500 anos da criação do Ofício de Correio-Mor por D. Manuel I, a Fundação Portuguesa das Comunicações apresenta a exposição “D. Manuel I” na Galeria Filatélica da exposição permanente.

No âmbito das comemorações dos 500 anos da criação do Ofício de Correio-Mor por D. Manuel I, a exposição pretende, através dos selos e dos seus desenhos originais, destacar alguns dos momentos mais significativos do seu reinado.

São assinaladas a viagem de Vasco da Gama, ao comando de uma armada que tinha a Índia como destino, as embarcações e instrumentos náuticos utilizados e, ainda, chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.

Além das campanhas marítimas, os selos celebram figuras que se destacaram nas ciências e cultura portuguesa do século XVI, como Pedro Nunes, Gil Vicente e Damião de Góis. Ilustram, ainda, a forma como marcou o gosto manuelino, que introduziu elementos naturalistas e nacionais — cruz da Ordem de Cristo — na arquitectura deste período.

Revelar aspetos deste reinado é, também, desvendar uma época em que a presença portuguesa se afirmava em zonas distantes, simbolizado na esfera armilar, divisa manuelina que foi adoptada e perpetuada no tempo como símbolo nacional e que representa a conquista de um novo mundo e a crescente afirmação portuguesa no domínio dos mares e continentes além do Cabo da Boa Esperança.

Patente na Galeria Filatélica da Fundação Portuguesa das Comunicações até 30 de setembro de 2021.