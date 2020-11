A Open Call lançou o mote, e a comunidade artística respondeu. Foram selecionadas 15 obras da autoria de artistas nacionais e internacionais com diferentes percursos e práticas, do vídeo à fotografia, passando também pelo design gráfico e a pintura.

Os 15 artistas escolhidos são: Alina Kashitsyna (Ucrânia), André Daniel (Portugal), Caetano Oliveira (Portugal), Caio Marcolini (Brasil), Diogo Martins (Portugal), Fernando Moletta (Brasil), Filipa Morgado (Portugal), Filipe Antunes (Portugal), Izabelle Louise (Brasil), Madalena Pequito (Portugal), Mariana Rebola (Portugal), Nélson Duarte (Portugal), Pedro Gramaxo (Portugal), Rita Silva (Portugal) e Urszula Przybylska (Polónia).

Deste lote, além da diversidade de percursos e técnicas entre os artistas, estão também representados quatro países de dois continentes diferentes, uma prova de que este tema é transversal às sociedades contemporâneas e não algo que se cinge a barreiras nacionais ou continentais.

Para além da exposição coletiva, o programa do evento Reality Check: Life After Retirement inclui também, no mesmo espaço, um conjunto de conversas sobre os temas-chave do projeto, que orientaram a criação artística:

A) Reformas em Colapso;

B) Poupar + Futuro = Reforma;

C) Reformas de Esperança vs Reformas de Sonho;

D) Solidariedade;

E) Evolução Demográfica;

F) Santa Casa da Misericórdia – Um Modelo Social Utópico;

G) Setor Privado no Sistema de Reformas;

H) Retenção de Talento.

O evento é de entrada gratuita e irá ter lugar no Espaço Espelho d’Água, Belém - Lisboa, a partir de 28 de novembro e até 5 de dezembro.