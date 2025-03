"Pretende trabalhar mesmo na idade da reforma?": esta foi uma das questões colocadas a Katia Aveiro na sua página de Instagram. A irmã de Cristiano Ronaldo, que trabalha por conta própria - tendo empreendimentos imobiliários no Brasil e um investimento em experiências de luxo no Dubai - revelou aqueles que são os seus planos para o futuro.

"Não sei o que entende por trabalhar. Eu, neste momento, sou patroa de mim mesma. Tenho a minha própria empresa e o meu próprio rendimento e sustento. Faço o que amo, então não trabalho um dia na minha vida", começou por evidenciar.

"Por isso, diria que o meu estilo de vida é também o chamado meu trabalho, que não considero trabalhoso, então seguirei sempre fazendo do meu trabalho o meu estilo de vida", continua.

"Tenho total controlo do meu esforço e do meu descanso, então reforma não é parte do meu dicionário", notou por fim.



© Instagram/Katia Aveiro

