Reciclagem pelas paredes

Vila Real | até 5 jun. | M/0

Em Vila Real, há uma exposição totalmente ecológica. O Nosso Shopping recebe, em parceria com a Tetra Park, a exposição “Parede de Reciclagem”. Entre painéis educativos e elementos a três dimensões, desconstrói-se o processo de reciclagem. Os visitantes do centro comercial são ainda incentivados a fazer a sua própria reciclagem, recorrendo a contentores.

Preservar a bandeira azul

Mira | 4 jun.: 9.30h | M/6

O Município de Mira assinala o Dia Mundial do Ambiente com duas ações, “Deixa Apenas a Pegada”. O objetivo está em requalificar praias com bandeira azul, através da limpeza de areais. Desta vez, a iniciativa decorre na Praia de Mira e na Praia do Poço da Cruz. Em parceria com a Câmara Municipal e outras instituições locais, fomenta-se uma época balnear mais limpa.

Sustentabilidade no castelo

Abrantes | 5 jun.: 10h-18h | M/0

Este fim de semana, o Castelo de Abrantes enche-se de crianças para viver ao máximo o Festival de Papagaios. Além das iniciativas programadas, o espetáculo interativo “Alex, a Agente do Ambiente” aborda o futuro do planeta Terra e as dificuldades em manter o equilíbrio dos ecossistemas. Assim se ensina a importância de agir hoje para salvar o amanhã.

Salvar o planeta

Lisboa| 5 jun.: 10h-16h30 | M/0

A Câmara Municipal de Lisboa preparou um dia para miúdos e graúdos celebrarem o meio ambiente. Todos os caminhos vão dar ao Centro de Interpretação de Monsanto, onde atividades divertidas se cruzam com momentos de sensibilização. Entre as entidades convidadas, a EPAL marca presença com o jogo Aquaquiz, alertando para a preservação dos ecossistemas marinhos.

Um piquenique amigo do ambiente

Lisboa | 5 jun.: 15h-19h | M/0

O Desafio Vegetariano Portugal organiza o 1.º Piquenique Desafio Vegetariano, direcionado a bebés e crianças. O Parque da Quinta das Conchas recebe uma tarde cheia de histórias, música, conversas e correrias, acompanhadas por um lanche 100% vegetal. Com muita animação, desmistifica-se as reservas das crianças em relação aos produtos vegetais.

Futuro da ecologia



Tavira | 5 jun.: 10h-19h | M/0

Tavira celebra um mundo mais sustentável, com iniciativas durante vários dias. No fim de semana, o foco está na Junta de Freguesia de Cachopo, através de ações de limpeza e da tertúlia “Cachopo e o seu património cultural e natural. Que futuro?”. A encerrar o programa das festas, encontra-se agendada uma caminhada e o concerto “Liberdades” pela Orquestra de Jazz do Algarve.