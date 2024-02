O AlgarveShopping volta a juntar-se à Animal Rescue Algarve (ARA) para promover uma campanha de adoção de animais de estimação, que terá lugar no Piso 0 do centro comercial, na zona central, este domingo, entre as 10h00 e as 17h00.

Organizado com o intuito de promover a adoção responsável, o evento oferece aos visitantes a oportunidade de encontrar um novo membro para as suas famílias. É possível ver as estrelas desta associação, numa produção fotográfica – disponível neste link –, onde posam cheias de estilo para a câmara.

Além dos seis cães presentes no centro comercial, os interessados podem agendar uma visita ao abrigo da ARA para conhecer ainda outros animais. A associação dedica-se à recolha, reabilitação e realojamento de animais em situação de vulnerabilidade e realiza várias ações de sensibilização junto de diferentes comunidades, sensibilizando-as para a importância de uma adoção responsável.

Esta é a segunda vez que o AlgarveShopping se torna palco de uma destas campanhas, no último ano. A par destas iniciativas, em 2023, passou a ser um centro comercial Pet Friendly, que permite que os animais de estimação acompanhem os seus donos durante a visita, não só nas áreas comuns, mas também nas várias lojas que estão devidamente assinaladas.