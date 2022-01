Desde o K-Pop aos rituais de beleza, passando pela gastronomia e as cerimónias do chá, o Museu do Oriente convida a embarcar numa viagem à Coreia, entre 27 e 30 de janeiro, com um ciclo de workshops que dá a conhecer e a experimentar os diversos aspetos desta cultura.

Porque, afinal, aprender coreano é muito mais fácil do que parece, o Workshop Hangul, que se realiza a 27 e 29 de janeiro, partilha a história do alfabeto coreano e os seus princípios básicos, como ler e escrever, e ainda, algumas saudações básicas e a numeração.

Para quem aprecia a gastronomia de outros países, o workshop Kimbap, a 27 e 29 de janeiro, ensina a confecionar esta especialidade coreana, que se assemelha ao sushi, mas é bem diferente. Feito com arroz cozido, enrolado em folhas de alga marinha, recheado com vários ingredientes cozinhados e temperados individualmente, é o prato mais popular para um piquenique na Coreia.

Um ritual que não pode faltar em nenhuma casa coreana é a Cerimónia do Chá, considerada na Ásia um ritual meditativo ou um momento de alegria durante a rotina diária. Nos dias 27 e 28 de janeiro, o Museu do Oriente convida a fazer parte desta tradição, num workshop que partilha a história do chá e as formas específicas de o preparar e beber.

Indicado para quem gosta de cantar músicas coreanas e quer aperfeiçoar as suas habilidades e, ao mesmo tempo, compreender melhor as letras e o seu significado, o workshop de K-Pop realiza-se nos dias 28 e 30 de janeiro.

E, embora o K-Pop seja o estilo mais popular do momento, a música coreana é rica e diversificada e tem muito para descobrir. Um exemplo disso é a música que o workshop de Música Tradicional Coreana dá a conhecer, nos dias 28 e 30 de janeiro. Para além dos segredos e histórias por detrás das canções mais populares da Coreia, podem ainda aprender-se técnicas profissionais de canto.

Esta viagem cultural termina com um workshop dedicado à K-Beauty, a 29 e 30 de janeiro, que revela os segredos coreanos para uma pele perfeita e explica as complexidades da beleza coreana com uma demonstração de maquilhagem ao vivo.