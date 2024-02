Nas já esperadas férias de Páscoa, o Eden Resort tem o programa ideal para uma escapadela em família. O almoço de Páscoa no dia 31 leva à mesa o típico cabrito, lombo de vaca no forno, bacalhau com natas, ou bacalhau à Brás. Para além do almoço, há um calendário de atividades para crianças e adultos como pinturas de rosto, caça aos ovos, jogos didáticos em conjunto com a mascote Eddie, assegurando umas férias memoráveis.

A partir de março, o Éden Resort reabre o restaurante buffet Pecadillo a funcionar em pleno, que conta agora com 220 lugares de esplanada e 175 lugares no interior. No mês seguinte, em abril, regressa em pleno o Restaurante Temptation, conhecido pela comida mediterrânea à la carte.

Ainda durante o mês de abril o kids club promete animação e muitas novidades - um espaço ao ar livre com baloiços, escorregas, pinturas faciais e workshops de bolachas e pizzas. O AquaFun Park com duas piscinas e um slashpark completam o leque de diversão. À já conhecida mascote Eddie (tartaruga) junta-se agora o Lucas, uma formiga que vai animar as férias em família.

créditos: Divulgação

Em maio há mais novidades - uma Tenda de Circo. Durante o dia, a animação é garantida com a Academia de Circo para crianças, já no período noturno transforma-se numa sala de espetáculos circenses e música ao vivo. Para os mais pequenos que adoram desporto, o destaque vai para a Academia de Futebol.

O Adam & Eve SPA tem opções para famílias, casais e grávidas, que conjugam relaxamento e tempo para cuidar. De destacar os tratamentos de rosto e corpo, como o tratamento Aroma do Algarve, que vai despertar os sentidos. E para que os pais possam desfrutar de momentos a dois, o Eden Resort disponibiliza serviço de babysitting e animação para crianças no período de jantar.

O Eden Resort, localiza-se em Albufeira a cinco minutos das melhores praias. Com várias tipologias de apartamentos e moradias totalmente equipadas, chegam agora as Villas V3 e V4 com piscinas aquecidas. O resort all inclusive oferece serviços de receção 24 horas, quatro piscinas exteriores, campo de ténis e de futebol, clube infantil, minimercado, dois restaurantes buffet e três bares. A estes serviços acrescenta ainda transfere gratuito com 30 lugares para o centro de Albufeira e para as praias.