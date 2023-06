Dormir dentro de uma obra de Vhils. Esta é a proposta do novo boutique hotel em Cascais

É o mais recente hotel boutique de 5 estrelas em Cascais. Situado no coração da vila, na Avenida Dom Carlos I, o Artsy Cascais tem 19 quartos e suites e uma vista privilegiada para o mar e para a baía de Cascais.

O hotel está dividido em dois edifícios. Por um lado, um palacete do séc. XIX, que foi completamente renovado tendo agora um toque de modernidade, mas ressalvando as suas características. Por outro, um edifício moderno, nas traseiras do primeiro onde o grande destaque vai para a fachada, cujo obra é da autoria do famoso artista urbano Vhils. Os hóspedes que optarem por ficar nesta ala nova vão ter a sensação de estar a dormir dentro de uma obra de arte.

O palacete é um dos primeiros exemplos da chamada arquitetura de veraneio, testemunhando a vivência de Cascais desde o início de século XX, como destino balnear de eleição da família real. Construído por um empresário amigo do rei D. Carlos I, pertenceu ainda ao industrial português Alfredo da Silva, até chegar à posse da família materna do atual proprietário, Francisco Maria Balsemão.

“O nosso objetivo foi transformar um palacete do século XIX num hotel de charme de 5 estrelas, demonstrando o melhor de Cascais e trabalhando em colaboração com artistas e produtores nacionais. O conceito do hotel foca-se na criação de uma ligação entre a arte e a história, mas também entre o clássico e antigo e o moderno e contemporâneo,” afirma Francisco Pestana, diretor-geral do hotel, em comunicado.

créditos: Gonçalo Miller

Os 19 quartos e suites estão divididos em quatro pisos e têm seis categorias, com dimensões que vão dos 20 aos 50m2. As amenities são produtos eco-friendly da marca Oliófora. A decoração é dominada pelos tons neutros e tecidos crus, destacados por um projeto de iluminação cuidado, e pelas peças de arte que pontuam igualmente as áreas públicas do hotel.

A ideia que guiou a decoradora Marta Carreira foi “mergulhar o hotel na sua envolvente” trazendo para os quartos elementos de areia e mar que nos remetem às praias de Cascais e para a aura boémia da vila.

créditos: Gonçalo Miller

A decoradora contou ainda com a colaboração de Fipsi Seilern, artista londrina que explora a arte urbana e que desenhou uma cópia de um autoretrato de Rembrandt sobrepondo essa mesma peça graffitis. Os hóspedes encontram esta peça na parede das escadas (peça original em tríptico) e no Library Bar à entrada do hotel (reprodução em revestimento mural).

É no piso térreo que encontra o Library Bar, que pode servir tanto de espaço de trabalho ou simplesmente para relaxar ao mesmo tempo que pode ler um livro ou tomar um copo ao final do dia.

Outro ponto a destacar é o aroma sentido por todo o hotel, que foi especialmente criado para o Artsy pelo perfumista português Lourenço Lucena, o único português a integrar a Sociedade Francesa de Perfumistas. Este aroma é composto por notas de laranja e manjericão que se fundem com notas de madeira queimada, cedro e pimenta preta.

O restaurante Art tem o chef Daniel Estriga (do Conceito, também na zona de Cascais) como consultor. O chef Carlos Nunes, seu braço-dierito, é o responsável pela confeção dos pratos no dia a dia. A ideia é oferecer uma experiência personalizada e um menu flexível focado essencialmente nos produtos do mar, mas também pratos com “influências do mundo inteiro, incluindo tradições portuguesas reajustadas à realidade dos nossos dias”, descreve o comunicado. No menu, destaca-se a gamba do Algarve, ovas de salmão com ervilhas e soro de leite. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 19h à 01h.

Gamba do Algarve, ovas de salmão com ervilhas e soro de leite créditos: Gonçalo Miller

Há lugar ainda para um rooftop, exclusivo para hóspedes até às 20h, com piscina aquecida entre os 26 e os 30 graus, honest bar e vista sobre a zona histórica de Cascais. A possibilidade de pedir bebidas da carta de bar, que inclui vinhos e cocktails, sumos naturais ou ainda algo para petiscar, também está disponível.

créditos: Gonçalo Miller

O hotel já está a aceitar reservas com preços a partir de 210€, em época baixa. De salientar que o Artsy não recebe crianças, apenas jovens a partir dos 13 anos.