O mês de outubro é, por tradição, o mês da cerveja e o mês em que se celebra o Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo.

A Lagunitas, à semelhança do que tem feito nos últimos anos, decidiu dar um toque personalizado a esta celebração, promovendo assim o “Lagunitas Dogtoberfest”. O objetivo passa por reunir donativos para apoiar a ARA – Animal Rescue Algarve, uma instituição de caridade canina, que tem como principal objetivo recolher, reabilitar e realojar cães e gatos necessitados.

Ao deslocar-se a um dos 25 pontos de venda aderentes ao Dogtoberfest e pedir a sua Lagunitas, recebe um brinde simbólico oferecido pela marca. Nesse momento, vão também ter acesso a uma Dog Box, onde são convidados a deixar o donativo que pretenderem. No final desta iniciativa, a totalidade dos donativos recolhidos será entregue à ARA.

“Além da cerveja, a outra coisa que mais adoramos na Lagunitas são os cães. Desde o início da história da Lagunitas que os cães estão presentes em praticamente tudo – seja nos nossos rótulos, em eventos da marca ou até nos escritórios. E é por isso que temos apoiado várias organizações que acolhem estes animais. Infelizmente, após a pandemia, vários cães foram abandonados e acabaram por ser recolhidos por instituições que precisam da ajuda de todos nós. Queremos utilizar o melhor que temos para ajudar este tipo de associações e, por isso, desafiamos todos os portugueses a converter cerveja em donativos para ajudar a ARA, que tem feito um trabalho incrível nos últimos tempos”, explica Beatriz Rocha, Brand Manager da Lagunitas.

“O ARA é atualmente o lar de 140 animais e já foi também a casa de outros 700 que encontraram as suas famílias. Apenas com o apoio de parcerias como a Dogtoberfest, será possível continuar a ser o suporte de outras centenas de animais que necessitam da nossa ajuda”, afirma João Ferreira, Gerente da ARA.

O Lagunitas Dogtoberfest está a ser celebrado nos seguintes pontos de venda:

Marco de Canavezes: Woodrock;

Porto: Nortada Café;

Aveiro: Kittens Bar;

Viseu: Old Skull Inn;

Guarda: O Mercado;

Miranda do Corvo: Dois Ponto Zero;

Torres Novas: Esplanada Razões;

Santarém: Celta-Ibero;

Lisboa: O Purista, Ganda Lata & Ventos, The George, O'Gilins, The Corner, Cheers;

Setúbal: Mercado da Romeira, Roma Beach Club;

Algarve: WAX RestoBar, Murphy’s Sports Bar & Kitchen, Hole in One, The Brewery, Bar Buraco 19, Muchacha, Baffi Bar, Irish Cabin, Bohéme, Wild&Co. Show Bar.