A nossa casa é nosso porto de abrigo. É onde nos sentimos à vontade para fazermos o que mais gostamos, para convivermos com os que mais amamos e, sobretudo, é o lugar onde nos sentimos mais protegidos.

Com uma grande parte dos portugueses ainda em teletrabalho, divididos entre a nova rotina laboral, a resposta às constantes solicitações das crianças e da telescola e a vontade de querer começar a voltar à normalidade, os cuidados com a casa acabam por ficar para segundo plano.

Mas é importante não esquecer que a casa também necessita da nossa atenção e que existem alguns cuidados regulares a manter para reduzir o risco de incêndios, inundações, acidentes pessoais ou outros.

Se pensarmos bem basta, por exemplo, um curto circuito para originar um incêndio, que pode causar danos às pessoas que se encontram em casa, aos eletrodomésticos e mobiliário ou à habitação.

Para evitar este ou outros cenários, a Zurich Portugal preparou uma lista de dicas para manter o seu lar seguro que pode começar a implementar já hoje.

1. Para se proteger de riscos elétricos, evite utilizar tomadas ou extensões danificadas, procurando substituí-las assim que possível. Assegure-se de que as tomadas e extensões não entram em contacto direto com a água. Caso necessite de efetuar mais do que uma ligação elétrica, opte por adquirir uma extensão com o número de entradas necessárias e não pela sobreposição de extensões;

2. Para prevenir avarias nos eletrodomésticos, efetue limpeza e manutenção regulares, mantenha-os longe de fontes de calor ou de humidade, especialmente na cozinha e casa de banho e quando tiver de se ausentar por longos períodos de tempo desligue-os sempre que possível. Quando vai de férias, não é aconselhável deixar os equipamentos em stand-by. Para garantir um maior ciclo de vida dos eletrodomésticos consulte o manual de instruções. Em caso de avaria, o melhor será contactar um técnico especializado;

3. Em relação ao risco de incêndio, o recomendável é que guarde sempre os produtos inflamáveis longe de fontes de calor, que vigie o fogão sempre que estiver ligado e, no caso de cheirar a gás, deve fechar rapidamente a válvula de segurança e contactar um técnico especializado. Agende verificações periódicas do sistema elétrico da sua habitação, de forma a identificar eventuais anomalias;

4. No caso do risco de danos por água, como o entupimento de canos, a recomendação passa por utilizar um filtro no lavatório da cozinha e na casa de banho, de modo a prevenir que restos de sujidade se acumulem nos canos, como restos de comida ou cabelos. Aproveite também para limpar os canos com produtos indicados para esse fim;

5. Para o risco de danificação do mobiliário, durante as limpezas ou mudanças, verifique se o mobiliário fixo - aparafusado e encastrado - se encontra bem montado, de forma a prevenir quedas e danificações.

6. Para evitar quedas ou acidentes dentro de casa, mantenha-a sempre arrumada e livre de objetos no chão, incluindo cabos de extensões elétricas. Opte por aplicar tapetes antiderrapantes nas diversas divisões da casa e tenha especial cuidado com o chão molhado na casa de banho e cozinha;

7. No caso de ter um jardim, faça uma manutenção regular do espaço de modo a reduzir o risco de deterioração e a danificação dos arbustos, sebes, árvores, mobiliário de exterior ou outros componentes;

8. Importante também é a prevenção do risco de roubo. Para maior segurança da sua habitação e da sua família, não abra a porta de casa ou do prédio a quem não conhece e, sempre que estiver fora ou dentro de casa, feche a porta à chave.

No caso de ir de férias ou de se ausentar por um longo período, informe as autoridades de segurança e os seus vizinhos, para que possam estar atentos a movimentações suspeitas;

9. Para se precaver relativamente ao risco de tempestades, mantenha-se atento às previsões meteorológicas e siga as recomendações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Proteção Civil;