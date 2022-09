Dia Internacional da Grávida: descubra os melhores workshops para celebrar as futuras mamãs

Continuar a exercitar

Mais Grávida | Gondomar | por marcação

O exercício físico é recomendado para a grande maioria das grávidas. A sua prática regular tem inúmeros benefícios para a mãe e para o bebé, não só a nível físico, mas também emocional. Como tal, a Mais Grávida organiza sessões com exercícios simples, desde as 12 semanas de gestação até ao fim da gravidez.

Hora da massagem

Bebés e Barriguitas | Coimbra | por marcação

As massagens constituem uma forma eficaz e segura de promover o relaxamento das mães. Em sua casa ou no centro de workshops, a Bebé e Barriguitas promove sessões de massagem para grávidas. O alívio das dores das costas, do cansaço na pernas e dos pés inchados são apenas alguns dos focos de ação.

Acabar com as dúvidas

Mommy Care | Leiria | por marcação

A Mommy Care organiza o workshop “Mamãs Sem Dúvidas” para mostrar que o conhecimento na maternidade não ocupa lugar. A enfermeira Susana Cordeiro, especialista em saúde materna, conduz a sessão, focada no tema “Epidural no Trabalho de Parto: Mitos e Verdades”. Se ainda tem dúvidas relativamente a este procedimento, eis o momento ideal para as esclarecer.

Segurança primeiro

CUF Torres Vedras | Torres Vedras | 22 set.: 18h

Até ao fim do ano, a CUF de Torres Vedras oferece workshops gratuitos, destinados a grávidas. Em setembro, aborda-se o tema “Segurança Infantil – Casa Segura e Transporte Seguro no Automóvel”, com conhecimentos essenciais na hora de adaptar a vida à chegada do bebé. A segurança do seu filho está primeiro.

Preparar o parto

Centro do Bebé | todo o país| set. a dez.

Todas as mães têm o direito de obter informação segura e fidedigna sobre o momento de dar à luz. Com este objetivo, o Centro do Bebé recebe cursos de preparação para o parto, em diversos formatos e horários. Quer prefira um regime presencial, online, intensivo ou pós-laboral, há sempre tempo para ajudar as famílias na chegada de mais um membro.