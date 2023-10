Sabia que, antigamente, as viagens entre Lisboa a Coimbra podiam demorar cerca de 40 horas? Este é apenas uma das curiosidades que vão ser reveladas na próxima sessão do Museu das Comunicações, intitulada 'O Postilhão visita o Museu das Comunicações'.

Joaquim, interpretado pelo ator Bernardo Souto, é a figura central desta visita encenada carregada de peripécias e aventuras onde todos os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer a história e a evolução das comunicações no dia 4 de novembro.

Ao longo de 1h30, o postilhão da mala-posta vai percorrer 500 anos da história das comunicações e dos transportes portugueses. "Partindo do tempo em que os mensageiros do Rei circulavam a pé e cavalo de corneta em punho, atravessando a era dos Correios-Mores, até à criação do primeiro serviço regular de transporte de passageiros e correios em Portugal, nas famosas diligências da mala-posta nas quais o postilhão é uma figura singular", pode ler-se no comunicado.

Todas as famílias com crianças a partir dos 4 anos são convidadas a participar e explorar a sua expressão corporal e dramática e a interagir com os atores e outos participantes deste espetáculo da autoria da Coolturetours e que se irá realizar pelas 15h30.