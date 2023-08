Das massagens com óleo de cereja, ao piquenique na Serra da Gardunha, 4 sugestões de norte a sul do país

1 – Uma massagem com óleo de cereja numa cela de um convento seiscentista

É na zona das antigas oficinas deste convento franciscano datado do século XVI que encontramos o espaço de wellness e spa do Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa. Ali os hóspedes podem encontrar uma sala para tratamentos e massagens, uma piscina com circuito de águas e jacuzzi e duas propostas diferenciadoras de terapia pelo sal, um frutuário e uma sala de haloterapia.

Foi a pensar no relaxamento e nas qualidades terapêuticas dos óleos essenciais produzidos a partir da cereja que o Convento do Seixo desenhou este programa, que designou como “Mimos de Cereja”. Trata-se de uma massagem relaxante e terapêutica, especialmente concebida para nutrir e hidratar profundamente a pele.

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa resulta de uma reabilitação das ruínas do antigo Convento de Santo António, também conhecido como Ermida de Nossa Senhora do Seixo, datada do século XVI. Neste hotel boutique junta-se sob o mesmo teto, lazer, gastronomia e vinhos.

2 – Mergulhar numa piscina com fundo de areia

O Domes Lake Algarve -Autograph Collection, resort de luxo localizado em Vilamoura, com acesso à praia da Falésia, conta com um serviço personalizado, três piscinas e cinco restaurantes.

A piscina de areia natural conquista os hóspedes mais novos. O Domes Lake Algarve - Autograph Collection conta com mais duas. O resort tem um Kids Club com atividades especiais, que levam o conceito de sustentabilidade às crianças. O Clube KiEPOS visa fomentar um espírito eco-consciente e convida as crianças a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores. No Domes Lake Algarve - Autograph Collection os mais novos podem, ainda, experimentar desportos náuticos, como caiaque, e juntar a família num barco à vela para um passeio pelas praias secretas e enseadas escondidas na costa algarvia. Mini-golfe, equitação ou um passeio com os pais numa bicicleta ecológica pelo parque ambiental da Ria Formosa, uma reserva mundial da biosfera com as suas raras espécies protegidas, está na lista de atividades.

3 – Fazer um piquenique na Serra da Gardunha - Aromas e sabores da serra em dose certa

Na Cerca Design House, em plena Serra da Gardunha, há a possibilidade de levar o cesto de piquenique para o jardim, ou para junto de uma das piscinas, ou escolher a sombra de um pinhal, a frescura de uma praia fluvial ou um dos muitos miradouros com vistas generosas para a Serra da Estrela ou para o verde da Serra da Gardunha. Em alternativa, escolha uma das muitas aldeias históricas que encontra nas proximidades (a mais próxima é Castelo Novo, com a sua torre medieval). Sumo de laranja natural, enchidos e queijo da região, fruta, pão de qualidade, compotas caseiras e claro, o mel de rosmaninho, são alguns dos mimos que vai encontrar no cesto de vime que, com esmero, lhe preparam.

Na Cerca Design House os quartos têm nomes de plantas das serras da Gardunha e da Estrela. As almofadas são forradas a burel e a janela secular em forma de flor é a imagem de marca deste solar beirão com paredes de pedra.

4 – Uma infinity pool com o pinhal a perder de vista

O Verdelago é o único empreendimento de luxo sustentável, na primeira linha de praia, entre a Praia Verde e Altura. Rodeado por um extenso pinhal, que se estende até à praia, este resort de cinco estrelas conta com um cube exclusivo que inclui uma infinity pool.

O Clube do Verdelago inclui o Salicórnia – um restaurante com open kitchen, com assinatura do chef italiano Marco Alban - dois bares (interior e exterior) com cocktails de assinatura, e um open market. Um espaço rodeado por extensas zonas verdes e por passadiços de madeira que se estendem por dois quilómetros e levam os hóspedes até às torres de observação, com uma vista 360.º da envolvente ou à praia. A estas valências, junta-se o Wellness Dome, um complexo com diversos campos multidesportivos, uma pista (pumptrack) para BMX / BTT, diversos percursos pedonais e cicláveis com cerca de 7 km por entre sobreiros e pinheiros, charcas temporárias e uma lagoa.