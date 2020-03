Vivemos tempos de recolhimento, a bem da saúde de todos, e impera a necessidade de gerir bem o tempo e o espaço do local onde nos encontramos que, na maioria dos casos, é a nossa casa.

Passamos a viver em permanência num espaço que se transformou transversalmente num ambiente de trabalho, brincadeira ou descanso. Neste contexto, para muitas pessoas passou a ser necessário fazer alguns ajustes para adaptar os espaços às diferentes tarefas, que numa rotina normal não entrariam em casa, como o teletrabalho, as aulas virtuais, o exercício físico, entre outros.

A MELOM, empresa nacional de remodelação de imóveis, dá algumas dicas para pequenas mudanças em casa (sem necessidade de recorrer a obras), que podem ajudar e fazer a diferença nos próximos tempos.

Criar uma parede de molduras

A ideia passa por recolher todas as molduras espalhadas pelos móveis da casa e criar uma “frame wall” numa parede vazia. Uma opção é pintar todas as molduras no mesmo tom e criar um contraste com a cor existente na parede. Desta forma, o espaço libertado pode servir para adaptar uma pequena zona de trabalho de forma temporária.

Iluminação para maior concentração

Se o teletrabalho é uma opção nesta fase, a iluminação é um dos pontos a ter em conta no momento de criar a zona de trabalho. Devem privilegiar-se os locais em casa que recebem luz solar diretamente, mesmo que para isso seja necessário deslocar a mesa para mais perto da janela. A luz do sol ajuda a manter o foco, e ainda a economizar na conta da eletricidade.

Criar um pequeno jardim interior

Uma solução para ajudar a gerir a vontade de sair de casa pode passar simplesmente por criar um pequeno “jardim” dentro de casa. O ideal será aproveitar um espaço que não esteja a ser utilizado dentro de casa, por exemplo um corredor demasiado longo ou uma parede sem elementos decorativos. Desde que o local tenha uma grande incidência de luz solar, é possível criar um jardim horizontal (no caso do corredor), dispondo algumas plantas lado a lado ao longo do comprimento do espaço, ou vertical (no caso da parede lisa), dispondo vários vasos com plantas pendurados na parede.

créditos: Pixabay

Transformar a varanda em esplanada

Por vezes, a varanda serve apenas para o estendal ou para aquela arrumação que não implica cuidados com a chuva ou com o sol. Ir à arrecadação buscar o mobiliário de praia, como cadeiras e chapéus-de-sol, e instalá-lo na varanda é uma boa opção para aproveitar um pouco de ar livre, na sua esplanada exclusiva. Se morar numa zona ventosa, o pára-vento que leva para a praia pode ser uma solução para limitar as correntes de ar.

Delimitar uma área para fazer desporto

É essencial não esquecer o exercício físico nesta fase e delimitar um espaço em casa para este objetivo pode ser simples. O mais adequado será fazê-lo numa área ampla, livre de obstáculos: pode ser numa área da sala, do quarto, ou até mesmo do corredor. A varanda também poderá ser uma opção, para quem prefere fazer desporto ao ‘ar livre’.

Criar ‘nichos’ de arrumação em casa

Tempo é algo que não vai faltar para estar em casa e pensar em novas formas de organização e arrumação. Porque não alterar a função de algumas peças de mobiliário, pensadas inicialmente para organizar determinados objetos? Por exemplo, uma prateleira sob comprido no quarto pode passar de um local para expor os livros, a uma “exposição” de calçado. Ou na dispensa, uma das prateleiras pode ganhar a função de garrafeira, passando apenas a alocar garrafas de vinhos deitadas lado a lado.

Os tempos chamam a mudança e a criatividade pode vir ‘ao de cima’ também quando se trata de ocupar as crianças neste período.

Recorrendo apenas a mobiliário e a materiais que, muito provavelmente, se descobrem em casa, a MELOM sugere duas brincadeiras simples de recriar:

Criar um corredor de laser

Basta para isso ter em casa papel crepe e fita adesiva (neste caso, a MELOM aconselha as fitas apropriadas para utilização em parede, para evitar estragos na pintura desnecessários), e colar extensões do papel crepe em várias direções, de parede a parede. A ideia é entreter as crianças, enquanto tentam ultrapassar o corredor de ‘laser’ sem desfazer os lasers animados.

créditos: Pinterest

Cama de baloiço adaptada na mesa da sala

Apenas com um lençol e uma mesa criamos uma brincadeira para entreter os mais novos. Dando um nó a um lençol/toalha comprida de uma ponta à outra do tampo da mesa, é possível ter debaixo da mesa de trabalho uma cama de baloiço, que pode servir como local de leitura para os mais novos, ou apenas para “fingirem” fazer a sesta ou brincar.

créditos: Pinterest

Outras opções, como fazer pinturas e desenhos, também são uma ótima forma de entreter os mais novos e, por vezes, podem sair verdadeiras obras de arte e servir como elementos decorativos.