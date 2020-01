Na última semana do mês de janeiro, a tradição chinesa irá viajar do outro lado do mundo até ao Savoy Palace, no Funchal.

A noite chinesa mais importante do ano, chega assim à capital madeirense, com muito requinte e experiências únicas, acompanhada por um jantar exclusivo de comida asiática, servido pelo Galáxia Skyfood.

Sob a mestria dos chefs Carlos Gonçalves e Renato Camacho, o jantar inclui um elegante menu, que conta com inúmeros pratos como Camarão kataifi e molho sweet chilli, Caril verde de frango e arroz jasmin, Yakitoris de frango com molho yakiniku, entre outras delícias orientais.

Será um verdadeiro festim de comida asiática onde está também incluída uma seleção exclusiva de bebidas.

A partir das 22h00 terá início uma festa com DJ no Galáxia Skybar, que promete animação até à uma da manhã.

O dress code para entrar no novo ano chinês é Smart Casual e a entrada para este evento temático é feita pela Avenida do Infante, tendo um custo de 39 euros por pessoa.