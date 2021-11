A Stay Hotels dá as boas-vindas ao novo ano com a “App & Christmas”, que assinala também o lançamento da sua aplicação móvel com noites a 30 euros. A oferta é válida exclusivamente na app, até 6 de janeiro de 2022, para estadias até 31 de março de 2022, nos hotéis aderentes.

“Na época mais festiva do ano, queremos presentear todos com uma nova forma de interagir com a Stay Hotels. A app móvel detém funções inovadoras, que permitem ao cliente ser mais autónomo, evitar tempos de espera na receção, consultar toda a informação sobre a sua reserva, os serviços do hotel e o destino da sua viagem, a qualquer altura e em qualquer lugar. Esta evolução na experiência com a marca não podia deixar de ser celebrada numa altura tão especial, com o preço exclusivo de 30 Euros/noite”, refere Jorge Bastos, Administrador da Stay Hotels.

Disponível para Android e iPhone (iOS), a app móvel Stay Hotels permite ao cliente selecionar o hotel pretendido, efetuar reservas e o seu check-in online, obter a chave do quarto diretamente no telemóvel, e aceder à fatura eletrónica.

Além disso, disponibiliza sugestões de monumentos e zonas emblemáticas a visitar, os melhores restaurantes nas redondezas, referências às tradições e acesso à agenda cultural da cidade, e permite consultar os horários dos voos do aeroporto mais próximo, informação sobre o clima e sobre os transportes.

A campanha “App & Christmas” pretende tornar a quadra natalícia inesquecível, sendo o mote perfeito para passear em família, tirar férias com amigos ou presentear alguém especial. A rede hoteleira Stay Hotels disponibiliza sete destinos únicos em Portugal: a cidade-berço de Guimarães, a carismática cidade do Porto, Coimbra, Torres Vedras e, mais a sul, Lisboa, a ancestral cidade de Évora, e ainda Faro.

A Stay Hotels é uma marca de hotéis citadinos, que disponibiliza uma gama de serviços completa que inclui pequeno-almoço servido em horário alargado, snacks Just Delicious 24h/dia, máxima conectividade em todas as zonas do hotel e um serviço de bicicletas gratuito.

Todas as unidades assumem o selo "Clean & Safe" do Turismo de Portugal e o Selo Europeu de Segurança COVID-19, criado pelo Comité Europeu de Normalização em parceria com a Comissão Europeia.