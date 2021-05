Com o decréscimo significativo dos hábitos de leitura dos portugueses, nos últimos anos, a iniciativa Book Club Estante da Fnac surge como um espaço de partilha mensal e digital com o objetivo de juntar os leitores para troca de opiniões sobre os mais diversos livros.

Com o arranque marcado já para este mês com o livro “Almoço de domingo” de José Luís Peixoto, a Fnac desafia os booklovers a usarem o Instagram da Fnac e uma sala de chat no Discord criada especificamente para este Book Club, para partilharem alguns comentários e opiniões sobre a história e conversarem sobre o enredo.

O processo é simples. Todos os meses será definido um tema e, através de votação em IG Stories no Instagram da Fnac será selecionado o livro do mês. Depois da seleção, ao longo de mês, a ideia é que a partilha seja constante e, por isso, incentiva-se à leitura do livro através de curiosidades e pequenos spoilers sobre o mesmo, bem como de outros livros do mesmo autor e dentro do mesmo tema.

Os booklovers podem também partilhar o seu progresso de leitura com a hashtag #clubeestantefnac. As conversas entre booklovers e clientes vão decorrer numa sala aberta de chat no Discord – uma plataforma de comunicação de utilização gratuita. No final, haverá uma conversa especial com um Expert Fnac, convidados e booklovers.

Com o lançamento deste novo clube de leitura, a Fnac pretende fomentar os hábitos de leitura e partilha de gostos literários dos portugueses.