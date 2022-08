De forma a proporcionar as melhores memórias de verão tanto aos hóspedes como visitantes, o Lisbon Marriot Hotel vai promover sessões de cinema ao ar livre, no jardim tropical, nos dias 18 e 19 de agosto, entre as 21h00 e as 0h00.

Este é um convite para aproveitar as noites de verão com família e amigos à luz das estrelas.

A programação inclui dois filmes: Everything Everywhere All at Once, de 2022, na quinta-feira, 18 de agosto e Grease, um clássico de 1978, na sexta-feira, 19 de agosto, onde poderá rever a atuação da saudosa Olivia Newton-John, como a eterna Sandy.

As sessões dão direito a um pack de pipocas por 16€ por pessoa. O estacionamento está incluído, mas sujeito à disponibilidade do hotel.

Além do cinema, é possível desfrutar de refeições ligeiras e bebidas no bar junto à piscina, com destaque para um Beefeater lemon, bolinhas de alheira com mostarda, croquetes de novilho, pastéis de bacalhau com maionese de limão, camarão com fio de batata ou batatas bravas.