No âmbito do Projeto Formação para a Comunidade, a Biblioteca Municipal de Palmela recebe, dia 23 de outubro, entre as 18h30 e as 20h00, o Workshop Criativo de Arte-Terapia “Chá e Bolachas de Alfazema”.

Nesta ação presencial sobre os rituais de aconchego e nutrição, facilitada por Filipa Santos - Psicoterapeuta e Arte-Terapeuta, membro da SPAT – Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia - será explorado o desenvolvimento pessoal criativo, com enfoque em diversas formas de expressão, nomeadamente, escrita, pintura e modelagem.

Recriar um ambiente saudável de nutrição à mesa é o objetivo deste workshop, onde simbólica e concretamente, serão partilhadas histórias, feitas bolachas de alfazema e servido um chá.

Esta iniciativa destina-se a adolescentes e adultos e está sujeita a inscrição prévia (insideout.filipa@gmail.com ou 351 912 443 597).

O workshop, que prevê a participação de um máximo de nove pessoas, tem o valor de 10 euros (materiais incluídos).

Mais informações na página de Facebook.