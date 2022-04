Nos próximos dias 9 e 23 de abril a Dança vai apoderar-se do Centro Comercial Gaia Jardim, através de um programa recheado de workshops temáticos, e gratuitos.

Num dia totalmente dedicado à música e ao movimento, a escola ALC Dance estará a cargo de várias aulas temáticas preparadas para animar e “fazer mexer” as várias faixas etárias.

A Galeria Comercial deixa o convite a todos para assistir e a participar nas diferentes coreografias dos professores que proporcionarão através das suas performances, nos corredores do espaço, o ambiente de uma autêntica pista de dança.

O evento começa, pelas 11h00, com o workshop “Acorda e Dança” direcionado para os mais jovens. Continua, pelas 15h00, com o tema “A Dança é para todos”, uma aula preparada para o público mais adulto.

Logo a seguir, pelas 15h30, o momento é dedicado à prática de um show de “Poesia em Movimento” que promete ser dedicado ao espírito da dança na sua forma mais artística. Às 16h30, a dinâmica “A Dança é para todos”, volta a repetir-se para os dançarinos, mais crescido, presentes atuarem com os seus pares.

O dia termina com o último workshop “É tempo de (Mu)Danças” com o entusiasmo garantido e a evocação da magia da dança no seu esplendor.