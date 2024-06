Dos desportos mais exclusivos de certos destinos às atividades mais adequadas para as famílias, descubra as melhores atividades para praticar este verão, segundo o Club Med, pioneiro no conceito de tudo incluído premium.

Golfe, um desporto de férias clássico

O Algarve é conhecido pelas belas praias e falésias vermelhas, mas se há algo mais sobre o solarengo sul de Portugal, são os múltiplos campos de golfe verdejantes, tornando este destino especialmente atrativo para os entusiastas do golfe.

Nem todos os locais são adequados para um campo de golfe, por isso, viajar para um local com muitos faz com que seja uma oportunidade a não perder. Entre a variada oferta, encontra o Club Med Da Balaia, perfeito para quem quer experimentar pela primeira vez. Depois, pode apanhar o shuttle de cinco minutos para o Balaia Golf Club e aprender com os profissionais da PGA Europe.

Os entusiastas do golfe podem utilizar o serviço de concierge de golfe para organizar os Green Fees antes de chegarem e jogar em alguns dos mais belos campos do Algarve: Oceânico, Quinta do Lago, Vale do Lobo e outros.

Padel, um desporto para todas as idades

Com elementos de ténis, squash, badminton e pelota, o Padel é um desporto animado e intenso de herança hispânica que tem vindo a ganhar popularidade nos últimos anos. A natureza divertida e dinâmica do desporto torna-o uma escolha particularmente boa para as famílias.

Sabia que Marbella é o local onde este desporto se tornou popular?

Se está a planear passar algum tempo nesta cidade, é um dos locais ideais para começar a praticar ou aprender mais sobre este desporto. O Club Med Magna Marbella oferece acesso gratuito e ilimitado ao centro de treino e aos campos de padel durante as férias com tudo incluído. O Resort tem seis campos de padel. As crianças, a partir dos seis anos, podem jogar no Mini Club Med e a partir dos 11 terão aulas em grupo com adultos.

Com todas estas condições, mais as raquetes e bolas de padel fornecidas, os participantes só precisam de trazer o espírito competitivo e a vontade de aprender, com todos os benefícios de estar no sítio certo.

Desportos aquáticos, uma combinação de aventura e beleza

Mergulho, Snorkelling, Kayakink, Stand up Paddle ou mesmo Vela - quer seja viciado num destes ou não os saiba distinguir, a prática de um desporto aquático é obrigatória quando se está num local com esta opção.

Os desportos aquáticos proporcionam uma combinação emocionante de aventura, exploração da costa e da beleza do mar, com a serenidade das paisagens.

No Club Med Cancún, estes desportos aquáticos fazem parte da oferta: estão incluídas aulas de grupo para a prática de snorkelling, numa reserva natural subaquática protegida mesmo junto à praia do resort, e há também acesso gratuito a Vela, Caiaque e Stand Up Paddleboarding*.

Dança, o treino mais divertido

Só quem nunca dançou pode dizer que não é um desporto. No entanto, a energia e o aspeto rítmico da dança podem torná-la tão divertida que a intensidade passa quase despercebida.

Para dar mais um passo em frente e torná-la uma oportunidade única na vida, aprender os géneros no local onde nasceram dar-lhe-á certamente competências para exibir em ocasiões futuras. A República Dominicana é o lar de muitos ritmos que as pessoas apreciam em todo o mundo, tornando-a o destino perfeito para entrar no ritmo. No Club Med Michès Playa Esmeralda, as aulas de Bachata e Merengue para principiantes garantem o melhor momento para dançar ao ritmo cultural. A Salsa também faz parte das opções do resort.