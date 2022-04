O Dia da Mãe está a chegar e a data especial será celebrada no Centro Comercial Continente Loures com um atelier criativo para os mais novos surpreenderem as suas mães no dia que lhes é, exclusivamente, dedicado - o (próximo) dia 1 de maio.

Sob o mote “Mãe: Um Presente Especial”, a Galeria Comercial convida os pequenos artistas a visitarem o centro com o intuito de promover a produção de “mimos” para oferecerem às mães. Celebrar a ligação maternal e a família é o intuito desta edição de maio dos “Ateliers Criativos”.

Os miúdos são, assim, convidados a preparar o presente ideal para as suas progenitoras, dando asas à criatividade e à experimentação de diferentes materiais, suportes e técnicas das artes plásticas que os levarão a uma viagem divertida, criativa e curiosa pelo mundo das artes.

Os pequenos protagonistas vão elevar as suas capacidades criativas e expressar os seus sentimentos através de prendas ímpares que poderão oferecer neste dia especial.