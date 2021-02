É à arte da encadernação que se dedicam os workshops online que o Museu do Oriente organiza nos próximos sábados, 13 e 20 de fevereiro, entre as 10h00 e as 13h00, com enfoque nas técnicas japonesas Orihon e Yamato-toji.

Do japonês Ori (dobra) e Hon (livro), esta técnica foi muito usada no Oriente até ao século IX, mas perdura até hoje, para conter sutras budistas, calendários, mapas, e-hon (livros ilustrados japoneses), caligrafia e pintura tradicional sumi-e.

No workshop de dia 13 de fevereiro, após uma breve introdução à história do Orihon, os participantes são desafiados a criar o seu próprio livro, recorrendo a técnicas e materiais de encadernação. Serão também demonstradas técnicas de pintura japonesa sumi-e, que poderão aplicar ao Orihon acabado de fazer.

Já no dia 20, a técnica a aprender é a do Yamato-toji, ou livro japonês com fitas, um tipo de encadernação que usa fitas achatadas ou tiras de papel em vez de corda. São ainda reforçados os cantos da lombada e aplicado um papel, ou tecido, em padrão colorido na capa.

Atualmente, o Yamato-toji é usado no Japão para livros de honra, em cerimónias como casamentos ou outras celebrações.

Nesta sessão, cada participante realizará o seu próprio livro e as fitas de papel recorrendo a esta técnica de encadernação, e será também demonstrada a técnica de criar tela de encadernação a partir de tecido e papel para forrar as capas.

Técnica de encadernação Yamato-toji créditos: Museu do Oriente

A dupla de artistas que orienta estas sessões é Nic e Inês, Nicholas Carvalho (África do Sul) e Inês Almeida (Évora), ambos formados na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde se tornaram professores.

Dedicam-se a criar e expor os seus próprios Livros de Artista experimentais, ministrando workshops nesta área e, mais recentemente, publicaram livros infantis ilustrados em Portugal, no Brasil e na Índia.

Em 2016 deram a volta ao mundo, numa viagem que os levou a três continentes em busca de inspiração.

Ambos os workshops decorrem online, transmitidos em tempo real através da plataforma Zoom.