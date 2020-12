O catálogo da IKEA tornou-se num manual icónico em todo o mundo, de inspiração e dicas de como criar um melhor dia a dia em casa, para a maioria das pessoas, com produtos e soluções de decoração a preços acessíveis.

Este ano, a IKEA celebrou 70 anos de história do catálogo com uma edição cheia de novidades, especialmente focadas na criação de um dia a dia mais sustentável.

Nos últimos anos, a IKEA tornou-se cada vez mais digital e acessível, abraçando novas formas de interagir com mais pessoas. Paralelamente, hábitos dos consumidores evoluíram, tal como o acesso a informação, de formas cada vez mais digitais e interativas.

Assim, num misto de racionalidade e emoção, a IKEA decidiu virar a página da sua história e tomou a decisão de se despedir do seu catálogo, tanto na versão impressa, como digital – olhando para o futuro com entusiasmo.

O ano de 2020 tem sido um ano atípico e diferente para todos, onde comprovámos que a vida em casa nunca foi tão importante, mas as mudanças não começaram agora. Ao longo dos últimos anos, a IKEA tem vindo a testar novos formatos e formas de apresentar o conteúdo do seu catálogo.

Neste processo, foram ouvidos os clientes, os colaboradores e os representantes da marca nos diferentes países, ficando claro que as pessoas se inspiram e planeiam as melhores soluções para as suas casas através de diferentes ferramentas e formas.

Assim, chegou a hora de dizer adeus ao catálogo IKEA, mas olhando para o futuro com entusiasmo, porque quando um capítulo termina, há sempre oportunidade de começar outro.

Para homenagear e celebrar a história do Catálogo IKEA, durante o outono de 2021, irá ser lançado um livro, repleto de inspiração e conhecimento sobre decoração e vida em casa, mas o Catálogo IKEA, como o conhecemos hoje, não irá continuar a ser publicado.

5 factos sobre o Catálogo IKEA:

1951: Ingvar Kamprad foi quem criou a primeira capa do catálogo, apresentando a poltrona MK, com estofo em castanho. O catálogo tinha 68 páginas, em sueco, e foram impressas e distribuídas mais de 285 000 cópias, no sul da Suécia.

1998: Foi disponibilizado online, o primeiro catálogo “IKEA at office”, uma edição especial que apresentava apenas produtos e soluções de escritório. Nesse ano, o objetivo era de divulgar todo o catálogo apenas online, mas devido a complexidades tecnológicas, o lançamento teve de ser adiado.

2000: Lançamento simultâneo da versão em papel e digital do Catálogo IKEA.

2001: A IKEA lança a sua loja online, na Suécia e na Dinamarca.

2016: A IKEA distribuiu mais de 200 milhões de cópias do catálogo, em mais de 69 países diferentes, em 32 línguas e em mais de 50 mercados.