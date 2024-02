O evento, que se prolonga até domingo e tem como mote “Dançar Ocupando”, é uma organização conjunta da associação PédeXumbo, da Câmara de Castro Verde e da Junta de Freguesia de Entradas, com o apoio da Direção-Geral das Artes e da Rede Expressos.

“Ao longo de três dias, o festival promete muita animação, com uma programação que remete para uma dança de identidade partilhada, cruzando gentes, tradições e o saber-fazer da comunidade local”, revelou o município em comunicado.

Segundo a organização, o Entrudanças “propõe uma viagem centrada na tradição e na partilha de culturas neste contexto que é o Entrudo”.

A 20.ª edição do festival, que vai decorrer entre a Praça Zeca Afonso e o Centro Recreativo de Entradas, arranca pelas 18h00 de sexta-feira.

Neste primeiro dia vão atuar os Cantadores do Alentejo, o grupo português Akhorda e a banda belga Naragonia.

No sábado, a música estará a cargo, entre outros, dos portugueses Vira a Boneca e Kriol, dos belgas Naragonia e dos franceses Gros Bonheur, enquanto, no domingo, atuam Os Tiborna, A Salto à Rua, Cant’Arte e A Batalha do Modesto Camelo Amarelo.

O programa do evento inclui ainda diversos momentos de cante alentejano, com a presença dos grupos As Ceifeiras de Entradas, Coral Misto da Sete, que serão acompanhados pelos Koincidências, e Ganhões de Castro Verde, ao lado dos Trigalada.

Na tarde de sábado, pelas 14h30, será apresentado, nas ruas da vila, o projeto de criação artística intergeracional “Pessoas Cheias de Território”, dinamizado pelos artistas João Garrinhas e Lúcia Caroço junto das comunidades de Entradas e Castro Verde.

No mesmo dia, mas às 18h00, a câmara vai lançar o novo guia e site municipal dedicados ao turismo. No domingo, pelas 17h30, está prevista uma cerimónia comemorativa dos 20 anos do festival.

Uma feira de artesanato, sessões de teatro e a exposição “O que é a bolsa de instrumentos PX?”, patente no polo de Entradas da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, fazem também parte do programa do certame.

Durante os três dias, terão lugar oficinas de danças portuguesas e de mais tipos de dança, de cante e modas de baile, de percussão tradicional e de gastronomia, entre outras.