Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra iniciaram em dezembro a instalação de 23 lockers para levantamento de encomendas online, em parceria com dois dos principais operadores de distribuição e entregas.

O serviço, que traz facilidade e rapidez, está em linha com a estratégia da Sonae Sierra em garantir uma experiência de compra cada vez mais variada, conveniente e atual.

Neste momento, estão em funcionamento 21 cacifos resultantes desta parceria em 14 centros comerciais (ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Estação VianaShopping, GaiaShopping, GuimarãreShopping, LeiriaShopping, MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada, SerraShopping e ViaCatarina Shopping) e a instalação dos restantes estará finalizada até ao final de fevereiro.

Esta parceria dá uma maior autonomia aos visitantes, que podem levantar a sua encomenda onde e quando lhe for mais útil, dentro do horário de funcionamento dos centros, após contato do parceiro de entregas.

Atualmente, há sete centros comerciais geridos pela Sonae Sierra com cacifos dos dois operadores, incluindo o Centro Colombo e o Centro Vasco da Gama, o que lhes permite garantir uma enorme cobertura a nível de retalhistas e-commerce.