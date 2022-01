Este é o momento de verificar quais as tendências de mercado para 2022 e começar a trabalhar nesse novo look.

A Thermor, especialista em soluções térmicas para o conforto da casa, dá-lhe algumas dicas, sem nunca pôr em risco o conforto e eficiência.

1. Design biofílico

São quase dois anos passados entre períodos de confinamento, teletrabalho e trabalho flexível. E assim prevê-se que possa continuar. A tendência biofílica surgiu o ano passado e manter-se-à dando o foco do design inhouse na manutenção do elo entre a casa e a natureza.

A criação de ambientes tranquilos e naturais, com iluminação natural e ventilados, com plantas e tons naturais será uma das grandes tendências que se manterá.

2. Sustentabilidade das casas

A crise energética e a emergência global ambiental, acentuadas o ano passado, tornou esta tendência uma realidade vincada. Por isso, a sustentabilidade das nossas casas é uma obrigação para todos.

Espaços com eficiência energética, pisos radiantes, recurso a termoacumuladores, a painéis solares para autoconsumo, janelas grandes e aproveitamento da luz natural, materiais de mobiliário mais sustentáveis e têxteis amigos do ambiente, tudo no nosso espaço com uma pegada de carbono mais reduzida.

3. Espaços mindfulness, multifuncionais e de teletrabalho

O teletrabalho obriga-nos a mais horas em casa. Mas devemos todos desligar das horas de trabalho, e recriar pequenos (ou grandes) espaços em casa, com a sua própria personalidade, de reflexão e tranquilidade.

O ano de 2022 traz-nos uma consciência mais profunda dos nossos espaços e do impacto que têm nas nossas emoções e bem-estar e devemos refletir isto na decoração das nossas casas. Recriar espaços para as crianças, para o trabalho e para as zonas de desconexão é uma das grandes tendências que havia iniciado com a pandemia e manter-se-á.

4. Interligado a todos os anteriores pontos, temos as formas e cores que iremos viver em casa

Já vemos nas “montras” digitais das grandes marcas o revivalismo e regresso a anos 70, com móveis mais “vintage”, formas arredondadas e cores terracota, azuis, laranjas e verdes fortes, tecidos e papéis de parede mais texturizados, dourados a darem novo brilho às casas.

Cores com ligação à natureza e com menos ênfase na linha angular dos móveis.

5. Trazer o ar livre para “dentro” de casa

Em 2021 assistimos a um boom na procura de casas novas por espaços com exterior, jardins, varandas, ou até fora dos grandes centros urbanos. Viver a natureza nunca foi tão necessário e pretendido.

Por isso, o privilégio, para quem tem, do conforto nos seus espaços exteriores é hoje também uma tendência, com móveis de maior durabilidade, mais elegantes e intencionalmente habitáveis mais horas, para maior entretenimento familiar.