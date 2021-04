1. Especial Dia da Mãe - Pack 3 Noites + 1 Oferta apenas 24,50€

créditos: SAPO Voucher

O Pack Promocional Lugar ao Sol inclui um conjunto de noites de alojamento, para 2 pessoas que pode aproveitar como e onde quiser dentro da vasta oferta de hotéis em Portugal e Espanha disponíveis.

Leve a sua mãe a passear quando for mais oportuno e com uma validade de até 2 anos.

2. Sessão fotográfica Mãe e Filho(a)

créditos: SAPO Voucher

Um momento único e especial e que ficará registado para sempre em bonitas fotografias tiradas pelos profissionais da Escola de Fotografia Luz do Deserto.

Cada sessão é estudada e programada para ser realizada na zona envolvente de Belém (Lisboa), no exterior e local escolhido pelo fotógrafo profissional tendo em conta as condições climatéricas para a execução da sua sessão fotográfica.

3. Passeio no Douro para duas pessoas (inclui almoço a bordo e jantar na Quinta da Avessada)

créditos: SAPO Voucher

Nas belas paisagens do Douro, este passeio vai tornar-se inesquecível! Proporcionado pela Manos do Douro, é uma oportunidade para conhecer um dos rios mas belos e visitados do nosso país, com almoço a bordo.

A partida faz-se no Porto em direção ao Pinhão, onde o espera um belo jantar na Quinta da Avessada.

4. Aula de Yoga online

créditos: SAPO Voucher

E porque todos precisamos de momentos de relaxamento, este é o presente ideal para quem precisa de estar consigo próprio e recuperar energias.

Os benefícios do Yoga são muitos, tais como melhora e reduz as dores, desenvolve a flexibilidade, reduz o stresse e a ansiedade, desenvolve a força muscular, dormir melhor entre tantas outras coisas.

5. Quem não aprecia um Spa moment?

créditos: SAPO Voucher

Só de ouvir falar em Spa, parece que ficamos automaticamente mais descontraídos e relaxados. Mas para a melhor mãe do mundo, o que se propõe é muito mais do que um simples momento num Spa. Falamos de duche vichy, de origem francesa, o “duche de chuva”, e uma sessão de Cromoterapia.

O Duche Vichy é constituído por 5 a 7 chuveiros estrategicamente posicionados ao longo dos pontos dos Chakras. A sensação é de tomar um duche de água quente com a temperatura que ronda os 38º juntamente com uma massagem extremamente relaxante.

Adicionamos 30 minutos de Cromoterapia, uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e das emoções. O tratamento de cromoterapia consiste na utilização das cores como elementos terapêuticos e de manutenção do equilíbrio energético, visando a harmonia orgânica.

Um ritual único e verdadeiramente irresistível!