Adelaide Miranda é Life Coach de Alta Performance e autora de Guias Práticos com dicas sobre desenvolvimento pessoal.

A propósito do regresso às aulas e ao trabalho, irá realizar no dia 27 de setembro (domingo) um Workshop (online e gratuito), sobre Planeamento e Organização Familiar.

Após mais de seis meses em casa, existem agora novas medidas e rotinas para o regresso às aulas. Não há necessidade de pânico ou confusão, esta adaptação pode acontecer de uma forma tranquila, aplicando 10 dicas que Adelaide irá revelar nesse Workshop.

Aqui ficam 3 dessas dicas, que irão permitir aliviar o stresse associado a este regresso.

1. Anotar as tarefas e usar check-lists

Uma das formas de reduzir o stresse, em qualquer situação, é ter a noção do que deve ser feito e em quanto tempo (aproximadamente).

É importante, essencial e obrigatório definir bem as tarefas associadas à sua vida familiar, quem será o responsável pelas mesmas e a data em que devem ser concluídas.

Planear desta forma evita conflitos e esquecimentos. Recorrer a uma check-list e remover as tarefas, à medida que vão sendo concluídas, permite aumentar a motivação e ter uma noção clara do que há para fazer.

2. Não adiar

O segredo está em fazer o que tem de ser feito, o mais rápido possível. Adiar as tarefas gera acumulação das mesmas e a sensação de escassez de tempo.

Olhamos para a lista e para o relógio e percebemos que vai ser complicado cumprir todas no tempo que nos resta, o que nos leva a concluir que nem vale a pena continuar.

Começar o dia a cumprir o maior número de tarefas pela manhã, alivia o stresse e deixa tempo livre para as atividades recreativas ao final do dia. É importante, essencial e obrigatório não adiar as tarefas.

3. Criar rotina

Rotina é a mãe da disciplina. Quando existem horários definidos é mais fácil adaptarmo-nos a tudo o que temos de fazer. Saber a que horas temos de acordar, ir para a escola, almoçar, fazer os trabalhos, jantar, ir para a cama… cria ordem no nosso dia a dia e permite uma melhor gestão quando existirem pequenas alterações.

Um dia planeado, com uma rotina regular, diminui os níveis de ansiedade e stresse. É importante, essencial e obrigatório criar uma rotina.

Definir tarefas utilizando check-lists, garantir que tudo é feito quando deve ser feito e criar uma rotina de suporte ao sistema, são dicas que permitem ter uma organização familiar livre de stresse.

Apesar de gratuito, é necessário inscrição para o workshop, para ter acesso a todas as dicas que vão permitir planear e organizar a sua vida familiar sem sobressaltos.

Workshop “Planeamento e Organização Familiar sem Stress”

Data: 27 de setembro (domingo)

Horário: das 10h às 12h

Online e gratuito

Inscrições através do Instagram: @adelaide_miranda