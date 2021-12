Com o aproximar da época festiva, as famílias estão já a planear os tão merecidos dias de descanso, com conforto e em segurança.

Contudo, a época natalícia é também um momento em que é reportado por todo o mundo um aumento de assaltos domésticos, sabendo os criminosos que esta é um período em que as residências se encontram mais desprotegidas.

Apesar de Portugal ser considerado um país seguro, de acordo com a Pordata, no ano passado foram registados mais de 9 mil furtos em residências.

Para além disso, ausentarmo-nos das nossas casas durante alguns dias também implica uma menor capacidade de resposta a acidentes de todos os tipos, como incêndios ou inundações.

Por estas razões, a Prosegur Alarms partilha uma lista com 10 sugestões para proteger a sua casa durante este mês, para que possa usufruir desta época festiva tranquilamente e em segurança, junto de quem mais ama.

1. Cuidado com o que partilha nas redes sociais

Não anuncie as suas viagens publicamente na internet, pois pode levar os assaltantes a concluir que a sua casa vai estar vazia. As redes sociais são uma ferramenta utilizada por criminosos para a sondagem de potenciais alvos.

2. Não demonstre que a sua casa está desocupada

Mantenha as cortinas, janelas e estores fechados durante a noite e certifique-se de que objetos de valor estão fora de visão e alcance.

Quando estiver apenas temporariamente ausente do lar, mantenha uma luz, um rádio ou uma televisão ligados para transmitir a ilusão de que a habitação está ocupada.

Pode até combinar com um amigo ou vizinho o estacionamento de um carro nas imediações.

3. Proteja a sua casa de incêndios

Considere instalar um detetor de fumo ou de monóxido de carbono, substituir os filtros do exaustor com frequência, certificar-se que os aquecedores estão distanciados de materiais facilmente inflamáveis e desligar todos os aparelhos eletrónicos.

4. Certifique-se de que as suas luzes de Natal estão em boas condições

Antes de instalar as luzes pela sua casa ou árvore natalícia, não se esqueça de inspecionar e tentar detetar cabos danificados, bem como substituir lâmpadas partidas.

Se adquirir novas luzes, certifique-se de que o equipamento foi produzido por um fabricante que siga as normas de segurança em vigor e que foi devidamente testado.

5. Alerte a vizinhança

Quando decorrem assaltos ou acidentes em lares domésticos desocupados, é frequente que os vizinhos sejam os primeiros a detetar os sinais. Não descure a importância que esta rede de contatos local pode ter para proteger a sua casa.

Forneça aos seus vizinhos um meio de contacto para uso perante qualquer necessidade.

6. Combine visitas periódicas com alguém de confiança

Se estiver ausente durante um longo período esta é uma boa forma de garantir que a sua casa não fica completamente desocupada, o que poderá desencorajar potenciais ameaças.

Ceda uma cópia das chaves da sua habitação a um familiar ou amigo de confiança para inspeções rotineiras.

7. Proteja os seus bens mais valiosos

Se tiver o hábito de guardar objetos de valor na sua habitação, considere movê-los para um local mais seguro como um cofre, um banco, ou a casa de um familiar de confiança que não esteja de férias durante a sua ausência.

8. Peça a um vizinho para guardar a correspondência

Uma caixa de correio cheia é um claro indicador de que não há ninguém em casa, podendo funcionar como chamariz.

9. Telefone fixo

Se o seu telefone tiver atendedor de chamadas desligue-o, pois, os telefonemas sucessivos sem resposta dão a indicação de que não está ninguém em casa.

O melhor mesmo é reencaminhar as chamadas para o seu telemóvel.

10. Sistema de alarme

Instale um sistema de alarme de alta segurança.

Atualmente, os alarmes domésticos disponibilizados pelo mercado possuem uma tecnologia altamente sofisticada que inclui detetores de movimento e de calor, câmaras exteriores e interiores, contatos magnéticos nas portas e janelas, chaves encriptadas e sirenes interligadas a uma Central de Segurança operacional durante 24h por dia que avisará imediatamente as autoridades no caso de invasão ou acidente.

Realize a gestão do alarme e visualize imagens da sua residência em qualquer momento e desde qualquer local através da App Prosegur Smart.