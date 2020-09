Os decoradores decretaram guerra ao branco em 2020. Combine armários de cor com utensílios e eletrodomésticos com um aspeto vintage. O revivalismo está de regresso e as sugestões que lhe apresentamos de seguida são a prova da nova tendência.

