Há quem diga que a jardinagem é uma atividade sazonal, que é praticamente exclusiva da primavera e de um ou dois meses que a antecedem. Nada mais falso! Todas as épocas do ano exigem cuidados de manutenção específicos e este mês, apesar das muitas tentações que vão surgindo com o aumento das temperaturas, não é exceção. Não despenda todo o seu (pouco) tempo livre na praia, na piscina ou na celebração dos tradicionais santos populares, de volta de uma sardinha ou de uma imperial fresquinha.

Em casa, no pátio, no terraço ou na horta, trabalho não falta nas semanas que antecedem a muito ansiada chegada do verão e do calor. Esta é, como certamente saberá por experiência própria, uma daquelas alturas do ano em que todos os dias há (muito) que fazer no jardim. Saiba como aproveitar o melhor desta época enquanto vai tratando das suas culturas, sem descurar nenhuma das tarefas que deve incluir na sua agenda. Confira, de seguida, as ações a empreender, arregace as mangas e ponha mãos à obra.