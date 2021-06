Se o seu relvado tem calvas ou zonas secas, não espere mais para fazer as reparações necessárias. Aplique tapetes de relva! Para além de serem mais fáceis de instalar do que aquilo que poderá pensar, asseguram resultados praticamente imediatos. Mas será que precisa mesmo de recorrer a uma empresa de jardinagem para os posicionar no solo? Não forçosamente! Saiba, de seguida, o que deve fazer para os implantar da melhor maneira. É capaz de vir a ficar surpreendido com o seu talento inato.

1. Com a ajuda da pá de margem reta, corte a zona estragada. Ao proceder a esta operação, faça este corte um pouco mais largo que a parte deteriorada para se assegurar que não ficam por eliminar as zonas doentes.

2. Retire o relvado assim como uma boa porção de terra. Aplique composto, regue bem e adube. Depois, corte a relva a direito para a ajustar às dimensões do espaço vazio.

3. Coloque, de seguida, o tapete, ajustando bem e fixe-o com grampos para que não levante na fase de estabelecimento. Pode fazer os grampos com pedaços de arame dobrado. Se restar alguma ranhura, encha-a com composto.