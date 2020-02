Ao fazê-lo, vai dissolvendo gradualmente o azoto no seu interior e iniciando com o solo um processo osmótico, o que resulta na libertação contínua e uniforme do azoto encapsulado para o solo, um processo que favorece o crescimento da área relvada. É essencial que esta distribuição se processe de uma forma uniforme e rigorosa, dado que a aplicação de fertilizantes em excesso pode queimar e até mesmo, em situações mais extremas, matar a relva, como por vezes sucede.

Primavera e outono são épocas de intenso crescimento vegetativo

Nestas alturas do ano, os relvados deverão ser adubados sob condições climáticas suaves e pluviosas, com fertilizantes com elevado teor em azoto, um procedimento que favorece a divisão celular e, consequentemente, a formação de todas as partes novas da planta. Este gesto tem ainda outras vantagens que muitos especialistas enaltecem. Para além de estimular um rápido crescimento, também potencia o aparecimento de uma coloração num verde mais escuro.

Ao optar por este procedimento, deve considerar, também, a hipótese de aplicar um produto combinado com um herbicida. Existem atualmente à venda no mercado muitos que pode usar. Em caso de dúvida, aconselhe-se com um especialista num dos inúmeros estabelecimentos que o comercializam. O controlo da vegetação infestante pode ser mais eficaz se o combate ocorrer quando o relvado e as plantas espontâneas estiverem em pleno e vigoroso crescimento.

Verão e inverno são períodos de maior stresse vegetativo dos relvados

Nesta altura do ano, verifica-se um declínio no crescimento do relvado, devendo-se optar pela utilização de um fertilizante equilibrado, no que respeita à percentagem de azoto e potássio. O potássio tem uma ação fundamental para fortalecer as raízes, visto que nesta altura do ano as plantas encontram-se em maior stress vegetativo e consequentemente em menor crescimento, além de que dá mais resistência à planta, preparando-a para as condições adversas do inverno.

Texto: Rita Cordeiro