Saber como escolher as lâmpadas para sua casa é essencial, e pode representar uma boa poupança mensal.

A pensar nisso, a Pmarché, loja online, traz-lhe algumas dicas sobre o que ter em conta quando pensar em adquirir novas lâmpadas para os vários espaços do seu lar.

Trocar uma lâmpada não é só tirar uma e colocar outra, mas sim pensar no modo económico de cada uma, o custo-benefício e como cada divisão da sua casa ficará iluminada.

Para a sala de estar, crie um ambiente acolhedor

A sala de estar costuma ser o local onde passa a maior parte do tempo. Como tal, pode optar por uma lâmpada fluorescente compacta como luz indireta, como as lâmpadas halógenas.

Uma das vantagens deste tipo de lâmpadas é que não aquecem muito e a sua sala terá uma sensação aconchegante. Outra opção inteligente é a lâmpada LED. A duração é maior e a fatura de eletricidade agradece.

Para a cozinha, uma maior visibilidade

Para a cozinha, as lâmpadas halógenas e fluorescentes são as mais recomendadas. Tem conhecimento do IRC? Esta sigla representa o Índice de Reprodução de Cor.

Estas lâmpadas possuem um alto índice de IRC, facilitando assim a sua vida na cozinha, com maior visibilidade para todos os seus afazeres.

Para o quarto, conforto máximo

A lâmpada LED e a halógena são aqui duas boas alternativas, pois darão um grande conforto no ambiente. Veja o tamanho da sua janela para aproveitar a luz natural também e, desta forma, conseguirá reduzir a necessidade da luz artificial e poupar.

Pense também na implementação de sensores que, quando não for necessária a luz estar acesa, a desligam.

Para a casa de banho, lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes são as mais recomendadas para as casas de banho. Estas lâmpadas não aquecem muito e vão ajudá-lo a ter uma maior visibilidade em frente ao espelho. Tenha em mente que, quanto menos calor a lâmpada emite, menos pagará na sua conta de luz.

Para o corredor, simplifique

Para o corredor, onde há pouca utilização, recomenda-se uma lâmpada comum. O fato de a acender e apagar várias vezes pode encurtar a vida da mesma, pelo que as fluorescentes não são de todo apropriadas.