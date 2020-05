Saiba como fazer uma renovação ecológica da sua casa

Numa renovação ecológica devem-se privilegiar materiais que lhe permitam criar ambientes mais sustentáveis e que não sejam prejudiciais para o meio ambiente, tais como as fibras naturais e madeiras de proveniência certificada.

Mas antes de iniciar os trabalhos deve começar por fazer a planificação do que pretende realizar.

O pavimento laminado é uma das alterações que pode dar um novo toque ao espaço. Opte por tons mais claros, que permitam dar mais luminosidade ao espaço.

MELODIAS DE MUDANÇA

Para as paredes escolha tons neutros - como o beje ou o branco - que se adequem a qualquer estilo de decoração e que combinem com quase todas as cores.

A iluminação também não deve ser esquecida. Mesmo que não pretenda alterar os candeeiros deve substituir as tradicionais lâmpadas por LEDS em todos os candeeiros. Este tipo de iluminação é mais amiga do ambiente, mais económica e tem uma maior longevidade.

Porque não fazer você mesmo uma peça de mobiliário, como uma estante em madeira que pode fazer a toda a diferença na decoração do espaço? Na LEROY MERLIN pode adquirir todas as peças de madeira com as dimensões que necessita para compor a sua nova estante.

Opte por uma peça intemporal, de linhas retas e modernas, que que se adequa a qualquer estilo de decoração. A nova estante é mais um espaço para arrumações mas também uma boa solução para dividir a sala de estar da zona de refeições. Aproveite-a para colocar alguns livros e fotos especiais.

créditos: Leroy Merlin

Os detalhes também não devem ser esquecidos: dê um toque diferente à decoração da divisão. Opte por tapetes em juta para dar um aspeto mais natural ao espaço. Coloque estores em madeira que permitem filtrar a luz natural, criando um ambiente mais quente e confortável. Decore as paredes com quadros de diferentes formatos e estilos e coloque vasos com várias plantas para que o espaço fique mais humanizado.

Na LEROY MERLIN vai encontrar inúmeras soluções amigas do ambiente e que se complementam e adequam a cada uma das divisões da sua casa. Assim, vai ter um lar mais moderno e sustentável. Se procura ideias, dê uma vista de olhos no catálogo e faça o download aqui.