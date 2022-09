regresse às origens com o estilo étnico

Para os apaixonados pelo exotismo e pelas viagens culturais, o estilo étnico é o ideal para introduzir na decoração da sua casa. Este estilo decorativo tem como base uma mistura de materiais e influências como a africana, a árabe, a hindu e a oriental e é caracterizado como autêntico, caloroso e acolhedor.

Este estilo utiliza formas ingénuas, puras e brutas, a naturalidade das pedras, a madeira e o ferro são um dos seus principais focos. Existe ainda uma forte contemplação pelo artesanato ligado à terra e à cultura de cada local. A decoração étnica é, então, a mistura perfeita de lembranças, desejos e estilos que, juntos, combinam num diálogo inspirador.

Viaje pelas culturas do mundo e inspire-se nas nossas propostas disponíveis na coleção Origin Home do novo catálogo da hôma happy home living.

CORES INTENSAS

As cores na decoração evocam sentimentos e despertam sensações. É por isso que é tão importante no momento de consideramos quais as cores a escolher para determinado ambiente.

créditos: hôma

Os tons terrosos como o terracota, os vários tons de cinzento e o rosa velho são o casamento perfeito com o estilo étnico. No entanto, dependendo da cultura que quer representar num determinado ambiente, as cores podem também variar.

Nas culturas mais orientais, como é o caso da Índia ou da Tailândia, as cores vibrantes e com grande contraste ganham destaque. Ainda no oriente, na cultura chinesa os vermelhos e os dourados têm um grande relevo. Já os tons terrosos e os amarelos são predominantes na cultura africana e outras referências indígenas.

créditos: hôma

Estas cores podem ser usadas em acessórios como mantas decorativas, almofadas ou até nas próprias paredes.

OBJETOS COM PERSONALIDADE

Os detalhes fazem toda a diferença quando queremos definir o estilo de um ambiente. O ideal é combinar tendências transmitindo as várias culturas, fazendo da sua casa um lugar com personalidade.

créditos: hôma

Privilegie a serenidade e equilíbrio visual e defina uma cultura para os vários ambientes da sua casa. Inspire-se e escolha objetos com apontamentos de viagens como estatuetas, colares decorativos, máscaras tribais e caixas decorativas. Se ainda for de viagem, aproveite e traga de lembrança objetos diferenciados e inclua-os na sua decoração.

créditos: hôma

Para dar luz ao seu espaço opte por incluir uma iluminação étnica como candeeiros de suspensão árabes ou marroquinos ou ainda candeeiros de papel que nos remetem para a cultura do extremo oriente.

FIBRAS NATURAIS

A escolha dos materiais utilizados é bastante importante na altura de criar um estilo e o estilo étnico não é exceção.

Nesta decoração o natural e o puro são uma forte tendência. Os materiais naturais como a madeira, os bambus e as fibras naturais, como é o caso da palhinha, o vime, o rattan e o seagrass são elementos-chave. Pode incluir na decoração estas fibras naturais em tapetes de juta, com destaque para os circulares e ovais, em espelhos de ráfia ou seagrass com estilo safari, entre outros.

créditos: hôma

créditos: hôma

O bambu é um dos elementos-chave e aparece muito no mobiliário coordenado com palhinhas na cor natural. Opte por escolher um banco de apoio ou tamborete; as opções são variadas e pode optar, por exemplo, por bancos em bambu e corda.

créditos: hôma

Dê destaque ao artesanal e opte por escolher cestos decorativos em seagrass ou juta com motivos tribais. Para além de serem uma excelente opção como peça de destaque na sua decoração, servem para guardar os mais diversos objetos.

ESTAMPADOS COM HISTÓRIA

Os estampados são a alma do estilo étnico, os padrões marcantes das várias culturas contam uma história. Embora as opções lisas tenham lugar nesta decoração, aqui o que vigora são os motivos tribais, o animal print e os padrões geométricos e exóticos que nos transportam numa viagem pela selva.

créditos: hôma

Prefira desenhos étnicos inspirados em tecelagens e pinturas aborígenes ou ainda tecidos bordados à mão, com técnicas próprias de cada região. Estes elementos podem estar presentes em tapetes, almofadas, pufes e mantas.

MOBILIÁRIO COM ESTILO ÉTNICO

Quando falamos no estilo étnico não nos referimos apenas a objetos decorativos; pode também incorporar no seu espaço alguns móveis neste estilo. Opte por materiais naturais como o vime, a palhinha, a ráfia e o bambu aplicados em móveis com linhas e design modernos. Estes materiais são funcionais e versáteis e dão um cunho natural à decoração.

créditos: hôma

créditos: hôma

Para dar um toque de elegância e a beleza comum das culturas asiáticas orientais não tenha medo de arriscar e opte por móveis pintados e peças marcadas pela combinação da madeira bruta com o metal.

créditos: hôma

Estas combinações são apenas algumas das opções que pode utilizar e que definem essa tendência exótica e ao mesmo tempo humana e acolhedora.

ECO RESPONSÁVEL

Quando falamos em natureza no estilo étnico, não podemos deixar de falar também em sustentabilidade, afinal está nas nossas mãos melhorar o planeta. Com pequenos gestos e com as decisões que tomamos, podemos fazer a diferença.

créditos: hôma

Comece por fazer escolhas práticas mas com consciência ecológica. Minimize o consumo de energia e a água utilizada em casa, reduza o desperdício e não se esqueça de proceder à reciclagem em casa. Existem várias opções de ecopontos que irão facilitar o seu trabalho.

Em casa há ainda outras formas de podermos ser ecologicamente sustentáveis, até mesmo nas escolhas de decoração que fazemos. Escolha têxteis orgânicos ou reciclados, como o algodão, a lã, a seda natural e o linho. Como já referimos pode ainda escolher peças de mobiliário com materiais sustentáveis ou reciclados como é o caso do bambu.

créditos: hôma

Também a utilização do upcycling, que é uma técnica usada no reaproveitamento de objetos e materiais para criar novas peças, pode ser usada como forma de sustentabilidade em casa.

Curioso com este estilo? Inspire-se com todas as nossas propostas e siga as sugestões disponíveis na coleção Origin Home no novo catálogo da hôma happy home living.