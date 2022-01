Géraldine Florin, Diretora Artística da Maisons du Monde, deixa aqui as tendências no mundo da decoração, dos materiais às cores que se vão usar este ano. Tome nota.

Que materiais se vão utilizar em 2022?

Os materiais reciclados estão cada dia mais presentes. O artesanato ganha cada vez mais protagonismo, e o cânhamo e a seda vão ser os complementos perfeitos para o algodão nos têxteis para o lar.

Volta o couro, tanto no mobiliário como na decoração. E os quadros de cristal que se complementam com a cerâmica, enquanto os materiais minerais se combinam com os naturais.

Os materiais mate estarão omnipresentes (veludo, metal, plástico reciclado, madeira, vidro pintado, baço, areia, etc., tanto mates como cetim).

Géraldine Florin, Diretora Artística da Maisons du Monde

Os materiais continuarão a ser utilizados ou teremos de dizer adeus a alguns?

Todos os materiais e fibras naturais continuarão a ser tendência em 2022, como a madeira, que ainda tem mais presença e se converte num imprescindível.

O cristal transparente deixa de ser utilizado pelo pintado ou com cor e veludo liso a veludo nervurado e ao trabalhado.

Quais são as novidades em decoração e mobiliário?

A cor volta! As cores naturais intensificam-se e as luminosas ganham protagonismo para trazer um toque de optimismo aos nossos interiores. As flores também regressam para trazer de volta a influência do passado e dar um estilo retro-vintage bonito.

créditos: Maisons du Monde

Que combinações de materiais são interessantes para o lar?

Os materiais combinados serão muito populares em 2022, pois podem ser colocados num ambiente mais minimalista e puro, mas também em decorações mais chamativas e personalizadas.

O segredo está em combinar materiais crus e trabalhados, mate e brilhantes, naturais e coloridos, para preencher os interiores de vida.