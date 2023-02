Prepare a sua casa para o frio com estes truques práticos

O inverno pede momentos de descanso em que tudo o que nos apetece é estar sentados no sofá a ler um bom livro enquanto se bebe um chá. Mas para que isto aconteça é necessário termos um ambiente quente e acolhedor de forma a enfrentar os dias mais frios.

São várias as soluções estruturais e tecnológicas que podemos implementar nas nossas casas de forma a deixarmos as mesmas mais acolhedoras e quentes: pavimentos térmicos, lareiras, aquecedores e ar condicionados, entre tantos outros. No entanto, com a crise energética que neste momento estamos a enfrentar nem sempre é uma boa solução usar e abusar destes.

Existem truques na decoração que ajudam a amenizar o frio em casa e sem ter de mudar radicalmente os vários espaços. Utilize tapetes fofinhos, almofadas e mantas quentes e suaves e tecidos em malha ou em veludo são algumas opções e que vão fazer toda a diferença.

Prepare a sua casa para o frio e siga as nossas sugestões de truques práticos de decoração que a vão deixar mais acolhedora. Siga as nossas propostas e inspire-se no catálogo da hôma happy home living.

INVISTA EM CORES QUENTES

As cores têm o poder de transmitir sensações, o azul, por exemplo, transmite tranquilidade, já o amarelo pode transmitir alegria e o encarnado é visto como uma cor que representa intensidade e ousadia. Neste inverno aposte em cores quentes como o encarnado, o laranja, o camel e até mesmo o verde-tropa ou verde azeitona, pode ainda arriscar mais e utilizar a cor tendência, o Viva Magenta. Estes tons vão ajudar a deixar o ambiente mais aconchegante e sóbrio.

créditos: hôma

Mas quando falamos em cor não significa necessariamente pintar as paredes ou utilizar um papel de parede. Pode aproveitar e colocar apontamentos de cor nas mantas e almofadas. Se quiser ir ainda mais longe pode optar por dar cor às suas paredes com quadros em tons quentes e terrosos. Uma outra opção é ainda trocar as molduras para materiais que combinem mais com o frio, como é o caso da madeira.

Evite as cores suaves, como o verde, o azul e o amarelo, e prefira cores quentes e mais escuras. No entanto, tenha cuidado para não usar em demasia esta paleta de cores, uma vez que isso pode deixar o ambiente pesado. Opte por utilizar o tom sobre tom, de forma a misturar as cores fortes com as claras, criando um efeito sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor.

USE E ABUSE DAS MANTAS

No inverno as mantas ganham protagonismo na decoração dos ambientes. Independentemente do estilo decorativo que se destaca na sua casa, existem as mais diversas opções de mantas, sejam elas completamente lisas ou com padrões e com as mais variados tecidos e texturas.

créditos: hôma

Se gosta de um look mais despojado, aposte nas opções de tricot ou crochet, que vão dar um toque artesanal à sua decoração. Se quiser acrescentar mais sofisticação escolha tecidos como o algodão, a malha e o jacquard. No entanto, se o que pretende é encher a casa com mantas bem fofinhas, use tecidos de microfibra ou modelos em pelego, desta forma irá dar um toque romântico perfeito para esta estação do ano.

créditos: hôma

As mantas podem e devem ser estrategicamente colocadas em cima da cama ou de um sofá, pois além de servirem para aquecer, podem também acrescentar vida à sua decoração e deixar o ambiente muito mais aconchegante. Na sala opte por utilizar modelos estampados ou coloridos sobre o sofá, desde que este seja em tons neutros, e no quarto aposte numa manta que complemente a colcha trazendo cor e vida para o espaço de dormir.

créditos: hôma

Na hôma happy home living são várias as opções de mantas decorativas que pode escolher. Invista num modelo que tenha uma textura diferente ou um estampado chamativo. Pode escolher uma cor que esteja presente em outros elementos decorativos, como no tapete, nas cores das almofadas ou ainda nos objetos decorativos.

VISTA A SUAS JANELAS

Uma casa com cortinas fica logo “vestida”, este é uma expressão que é bastante utilizada principalmente quando falamos em decoração. Estas peças são capazes de alterar completamente uma divisão, além de trazerem mais privacidade às divisões, ainda ajudam a manter o ambiente aquecido e dão um toque de elegância.

créditos: hôma

A escolha das cortinas também pode ser estratégica para preparar a casa no inverno e optar por tecidos encorpados é a melhor escolha. O que deve principalmente mudar entre o modelo utilizado no verão ou no inverno é o tipo de tecido escolhido. No inverno, os tecidos dos cortinados devem ser mais robustos para poderem evitar a perda do calor e deixarem o ambiente mais agradável.

Na hora de escolher os tecidos, o linho, o veludo e a sarja são boas opções, por serem tecidos mais encorpados, mas atenção para que o volume dos mesmos não deixe o ambiente carregado, principalmente se for uma área pequena. Em relação à cor, não precisa de ser necessariamente um tom escuro e deve ter preferência pelos tecidos lisos, deixando os estampados para outros pormenores.

CONFORTO A SEUS PÉS

Os tapetes assumem o papel funcional de proteger os nossos pés do chão frio, principalmente quando estamos a falar de pavimento de pedra ou cerâmica, mas os tapetes são muito mais do que isso, uma vez que atribuem uma sensação de conforto, aquecem e decoram os ambientes. Esta peça é por isso essencial para qualquer design de uma casa, seja ela rústica ou moderna.

créditos: hôma

Os tapetes podem ser utilizados em qualquer divisão da casa, seja no quarto, na sala e até mesmo na cozinha e na casa de banho, o que vai depender é o material que vai utilizar. Para a sala de jantar, por exemplo, escolha um modelo fácil de lavar, e evite as cores claras, já para a cozinha e a casa de banho opte por tapetes que sejam os mais indicados para as áreas molhadas.

créditos: hôma

Existem vários modelos, desde os mais felpudos, que convidam a deitar e relaxar, até aos modelos de nylon, que para além de serem mais fáceis de limpar são também antialérgicos. Por fim, não se esqueça de escolher o tamanho ideal para o tapete, por exemplo, na sala de jantar, este deve ser aproximadamente 60 cm maior que a mesa, já para o quarto, o mesmo pode ser usado ocupando todo o espaço em baixo e ao redor da cama.

créditos: hôma

Na altura de escolher a cor dos tapetes, opte por tons neutros ou mais quentes para aumentar a sensação de calor e um material mais aconchegante, de fios mais altos, mais densos ou até mesmo os de pelos sintéticos. Na hôma happy home living são várias as propostas de tapetes, desde os modelos mais clássicos, contemporâneos ou étnicos e rústicos.

INVISTA EM PEÇAS DE MATERIAIS MAIS QUENTES

O inverno pede momentos para relaxar, mas se não tiver as peças indicadas vai acabar por não se sentir confortável. Se o que pretende é apenas criar pontos de destaque na sua casa então pode apostar em peças de mobiliário mais pequenas, como é o caso dos cadeirões. Opte por tecidos com texturas aveludadas que são mais suaves ao toque ou até mesmo em pêlo de forma a criar um visual mais aconchegante.

créditos: hôma

Se quiser arriscar em peças de mobiliário maiores, como por exemplo, uma mesa de jantar, então sugerimos que opte por materiais como a madeira que acabam por evidenciar ainda mais o clima desejado. A madeira, principalmente em tons mais escuros, para além de ser um material com muita durabilidade torna o ambiente muito mais convidativo e transmitem uma sensação de calor. Afinal não é por acaso que as casas de campo e os chalés utilizam a madeira como peça-chave na decoração.

créditos: hôma

ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE

A iluminação correta faz toda a diferença num ambiente. Utilize cores quentes em tons amarelados de forma a criar uma atmosfera mais acolhedora e romântica. Estas tonalidades de cores apesar de serem as mais indicadas nesta época do ano, devem apenas ser utilizadas em algumas divisões da casa, como é o caso da sala e do quarto. Nas restantes divisões, como por exemplo, na cozinha mantenha uma iluminação mais fria.

créditos: hôma

Candeeiros e abat-jours são excelentes opções para iluminarem um ambiente e dar um toque especial à sua decoração, criando um clima sereno e tranquilo. Recorra a candeeiros de parede, de mesa ou de pé ou até mesmo a iluminação embutida.

As velas são outra excelente forma de deixar um ambiente bem quente, uma vez que a luz da chama proporciona uma sensação de acolhimento, enquanto ilumina e ainda perfuma o ambiente. Estes elementos criam uma iluminação alternativa mais acolhedora, envolvente e romântica, uma vez que a luz emitida é mais suave, o que cria um efeito aconchegante.

Inspire-se com todas estas sugestões em hôma happy home living e prepare a sua casa para estes dias mais frios.