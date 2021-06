Os movimentos sociais e feministas, a luta pela liberdade social e individual e os desenvolvimentos tecnológicos tornaram a década de 70 num dos períodos mais marcantes da nossa história.

É caracterizada como a década dos movimentos sociais, dos grandes nomes da música e, no que à moda e design diz respeito, a época das cores vibrantes, dos estampados geométricos e da exuberância criativa.

O design de interiores foi fortemente influenciado pelo estilo dance music, pelas culturas hippie e punk e pela tecnologia – tendência que agora volta a estar em destaque com as suas formas, cores e curvas, características inconfundíveis do tão desejado glamour e conforto.

Se o objetivo é dar nova vida ao espaço, a tendência ressurgida dos anos 70 tem tudo o que é preciso

O papel de parede em tons vibrantes, tão característico desta época, traz muita personalidade ao ambiente. E se a este cenário juntarmos o elegante veludo ou o couro em elementos decorativos como poltronas e almofadas, vamos, certamente, desejar ter nascido naquela década.

O mobiliário dos anos 70 destaca-se pelos traços rígidos com diferentes designs de aparadores, estantes, racks modulares e móveis com pés palito, que vêm trazer leveza ao estilo de vida atarefado e prático que tanto nos caracteriza.

Atelier Sabiina Design créditos: Atelier Sabiina Design

Estes conferem elegância, praticidade e autenticidade, juntamente com as famosas cadeiras retrô que não passam despercebidas. Também os móveis em rattan se eternizaram, sendo uma belíssima opção para espaços ao ar livre.

As peças de acrílico, apesar de muito populares nos anos 70, são símbolo de modernidade e sofisticação. Transparentes ou coloridas, estas peças são leves, funcionais e resistentes, podendo ao mesmo tempo fazer-se destacar no ambiente devido à irreverência e personalidade, ou, pela simplicidade, deixar o resto da decoração brilhar.

O acrílico é um material fácil de trabalhar, e por essa razão, encontra-se em vários formatos e para todo o tipo de utilidade.

Há ainda um detalhe na decoração dos anos 70 a que não podemos ficar indiferentes - o Macramé. É uma técnica de tecelagem manual muito antiga que atingiu o seu apogeu no início dos anos 70, usada na altura para criar luminárias, suportes suspensos para plantas, cortinas e outros objetos decorativos.

Atelier Sabiina Design créditos: Atelier Sabiina Design

A década de 70 continua a ser uma das mais emblemáticas quando falamos de decoração de interiores; era focada na natureza e no planeta e por essa razão as casas tinham muita cor, muitas plantas, pedras, figuras de animais, estampados botânicos, conferindo muito jovialidade e sofisticação ao ambiente – tudo aquilo que podemos desejar.

A alegria de uma casa não está só em quem nela habita - por que não imortalizá-la com a decoração?

Dicas de Leila Monteiro, Founder & Creative Director Atelier Sabiina Design