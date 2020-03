Aprenda a organizar e personalizar a sua mesa de trabalho

Comece por definir o local onde pretende que fique a sua zona de trabalho ou estudo. De preferência coloque a mesa junto de uma janela, para aproveitar a luz natural.

Para que este local fique à sua medida, pode começar por fazer a sua própria mesa ou secretária de trabalho. Para isso, basta ter dois cavaletes e uma tábua com ou sem acabamento. Caso compre uma tábua de madeira em bruto, não deixe de lhe dar o devido tratamento. Depois de a lixar, pode pintá-la numa cor que se adeque à decoração da sua casa. Também pode envernizar a madeira, assim esta vai manter o mesmo aspeto e estar protegida. Depois do tampo pintado ou envernizado e seco, deve fixá-lo aos cavaletes.

Numa das laterais da mesa de trabalho coloque um módulo de gavetas e organizadores, para que tudo esteja sempre no sítio certo. Se tiver a secretária junto a uma parede, coloque algumas prateleiras para ter os livros e cadernos sempre à mão. Arranje ainda caixas decorativas de forma a colocar todos os objetos de pequenas dimensões ou os que não pretende que estejam à vista nas prateleiras.

Decorar ao seu ritmo

O candeeiro também é um elemento essencial. Opte por uma solução com a intensidade de luz necessária para estudar ou trabalhar e utilize lâmpadas LED para reduzir o consumo de energia. Caso necessite pintar ou fazer outra atividade que possa danificar o tampo da sua mesa, invista numa proteção. Utilize um copo personalizado para ter os marcadores, canetas e lápis sempre à mão. Deixe ainda um espaço livre para o computador e para o rato.

Mãos à obra?